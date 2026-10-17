وزير الخارجية التركي: نؤكد على حرية الملاحة في هرمز وحماية حركة التجارة الدولية

خبرني - أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم السبت، أن منظمة التعاون الاسلامي يجب ان تلعب دورا في تذليل الصعوبات التي تواجهها دول المنطقة، والتركيز على اتباع الجهود الدبلوماسية لدفع اطر التعاون والحوار المشترك بين الدول الاعضاء في المنظمة، فيما اشار الى اهمية حرية الحركة والملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وحماية حركة التجارة الدولية.

وقال فيدان خلال كلمة افتتاحية بمناسبة انعقاد الدورة 52 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي وتابعتها وكالة الانباء العراقية (واع): أن "هناك كثيرا من التحديات التي يجب مواجهتها من قبل دول منظمة التعاون الاسلامي، وخصوصا ما يتعلق بحالة التصدع التي تشهدها الانظمة الدولية وتاثيرها على المنطقة".

وأضاف أن "تركيا مع باقي اعضاء المنظمة ركزوا خلال الفترات السابقة على ترسيخ الجهود الدبلومالسية لتعزيز اطر التعاون والحوار المشترك"، مشيرا الى أن "دول المنظمة بذلت جهودا لدعم القضية الفلسطينية والتصدي للعدوان الاسرائيلي".

وبين أن "السياسة الاسرائيلية وما يتبعها من جرائم تشكل خطرا على دول الاقليم، وتبرز الحاجة الى اتخاذ اجراء جماعي للتصدي للمارسات الاسرائيلية ودفع الولايات المتحدة للضغط من اجل ايقاف تلك الممارسات"، مبينا أن "هناك حاجة لحشد الجهود الدولية للتصدي لمحاولات اسرائيل في ضم اراضي فلسطينية بصورة غير مشروعة".

وذكر أن "العدوان الاسرائيلي لم يشمل فلسطين فقط بل تجاوز ذلك الى اراضي لبنان، كما أن اسرائيل تحاول تقويض الحدود السورية من خلال ارتكاب الاعمال العدائية".

وتابع أن "الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي تؤكد على حرية الحركة والملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وحماية حركة التجارة الدولية".