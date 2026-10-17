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بعد اصطدام عنيف بالرأس.. إيميليانو مارتينيز يغادر مباراة تشلسي وإيفرتون باكياً

  • 17 أكتوبر 2026
  • 18:05
بعد اصطدام عنيف بالرأس إيميليانو مارتينيز يغادر مباراة تشلسي وإيفرتون باكياً

خبرني - غادر الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى تشلسي، الملعب محمولاً على محفة طبية، بعد تعرضه لإصابة قوية إثر اصطدام بالرأس مع جاراد برانثويت، لاعب إيفرتون، السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووقعت الإصابة بعدما حاول مارتينيز إبعاد كرة عرضية من ركلة حرة نفذها كيرنان ديوسبري هال، قبل أن يصطدم رأسه برأس مدافع إيفرتون، الذي كان يحاول توجيه الكرة نحو المرمى.

وتوقفت المباراة لأكثر من عشر دقائق لتلقي اللاعبين الإسعافات الطبية، قبل أن يغادر الحارس الأرجنتيني الملعب على محفة في الدقيقة 74، ويشارك مايك بيندرز بدلاً منه.

وظهر مارتينيز متأثراً بشدة أثناء خروجه من الملعب، إذ دخل في نوبة بكاء، وسط قلق بشأن حالته الصحية. ولم تتضح بعد طبيعة الإصابة أو مدى خطورتها.

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