ثنائية نيتو تقود تشيلسي للفوز على إيفرتون

خبرني - سجل البرتغالي بيدرو نيتو هدفين ليقود تشيلسي إلى الفوز 2-0 على مضيفه إيفرتون، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح نيتو التسجيل لتشيلسي بعد دقيقة واحدة من انطلاق الشوط الثاني، قبل أن يضاعف النتيجة عند الدقيقة 90.

وشهدت المباراة تعرض الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى تشلسي، لإصابة قوية في الرأس إثر اصطدامه بجاراد برانثويت، مدافع إيفرتون، ما تسبب في توقف اللعب لأكثر من عشر دقائق، قبل مغادرته الملعب باكياً على محفة طبية، ومشاركة مايك بيندرز بدلاً منه.

ورفع تشلسي رصيده إلى 13 نقطة من سبع مباريات، ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق خمس نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر، الذي خاض ست مباريات.

في المقابل، تجمد رصيد إيفرتون عند عشر نقاط في المركز السادس، بعدما تلقى خسارته الأولى هذا الموسم، مقابل انتصارين وأربعة تعادلات.