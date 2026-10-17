الماء الساخن أم البارد؟.. مفاجأة علمية بشأن غسل اليدين

خبرني - يعتقد كثيرون أن غسل اليدين بالماء الساخن يوفر حماية أكبر من الجراثيم والبكتيريا مقارنة بالماء البارد، لكن الأبحاث العلمية تشير إلى أن درجة حرارة الماء ليست العامل الحاسم في التخلص من الميكروبات، وأن الطريقة المستخدمة في التنظيف أكثر أهمية من سخونة الماء.

وبحسب موقع "Healthcare" المتخصص بالشؤون الصحية، فإن استخدام الماء شديد السخونة لا يمنح بالضرورة نتائج أفضل في إزالة الجراثيم، بل قد يتسبب بمشكلات جلدية، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يغسلون أيديهم بصورة متكررة.

هل الماء الساخن أكثر فعالية؟

رغم الاعتقاد الشائع بأن الحرارة المرتفعة تساعد على القضاء على البكتيريا وتعزز فعالية الصابون، فإن دراسات أظهرت عدم وجود اختلاف ملحوظ في تقليل أعداد البكتيريا عند استخدام الماء الساخن مقارنة بالماء البارد أو الفاتر أثناء غسل اليدين.

وتحذر الإرشادات الصحية من الإفراط في استخدام الماء الساخن، لما قد يسببه من جفاف وتهيج للجلد، الأمر الذي يجعل الماء الفاتر أو البارد خيارًا مناسبًا للتنظيف اليومي.

وتؤكد المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن فعالية غسل اليدين ترتبط أساسًا باستخدام الصابون وفرك اليدين بصورة صحيحة، وليس بدرجة حرارة الماء.

20 ثانية تصنع الفارق

للحصول على تنظيف فعال، يوصي الخبراء بفرك اليدين بالصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، مع الاهتمام براحة اليدين وظهرهما، والمناطق الواقعة بين الأصابع وتحت الأظافر.

ويُنصح بعد ذلك بشطف اليدين جيدًا بالماء الجاري وتجفيفهما باستخدام منشفة نظيفة أو وسيلة تجفيف مناسبة، إذ يشكل التجفيف جزءًا مهمًا من عملية النظافة.

هل الصابون المضاد للبكتيريا ضروري؟

لا يحتاج غسل اليدين اليومي إلى أنواع خاصة من الصابون، إذ تشير التوصيات الصحية إلى أن الصابون العادي يكفي لإزالة الأوساخ والجراثيم عند استخدامه بالطريقة الصحيحة.

ولا توجد أدلة كافية تثبت أن الصابون المضاد للبكتيريا يوفر حماية إضافية لعامة المستهلكين مقارنة بالصابون التقليدي.

ويخلص الخبراء إلى أن الحفاظ على نظافة اليدين لا يتطلب استخدام الماء الساخن أو منتجات مرتفعة الثمن، بقدر ما يعتمد على الانتظام في الغسل والالتزام بالخطوات الصحيحة.