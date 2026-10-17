عليمات تتأهل إلى دور الـ16 في منافسات كرة الطاولة البارالمبية

خبرني - تأهلت لاعبة المنتخب الوطني لكرة الطاولة البارالمبي، فاتن عليمات، السبت، إلى دور الـ16 ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية – ناغويا 2026.

وجاء تأهل عليمات بعد فوزها على اللاعبة الكويتية عهد الرشيدي بنتيجة 3 أشواط دون مقابل، وخسارتها أمام المصنفة الأولى عالميا اللاعبة الهندية ماهيفينا باتيل.

وتخوض عليمات مباراتها في دور الـ16 بعد غد الاثنين، ضمن مشوارها في منافسات الدورة.

من جانبه، أنهى لاعب المنتخب الوطني إبراهيم صبرة مشاركته في منافسات فردي الرجال، بعد تعرضه لخسارتين ضمن دور المجموعات في المجموعة الرابعة، الأولى أمام اللاعب الياباني كازايوكي شيشينو، الجمعة، والثانية أمام اللاعب الكوري جايوهين بارك، اليوم.