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لابورتا يهاجم ريال مدريد: يريدون تدمير كل شيء.. ولحسن الحظ لدينا تيباس

  • 17 أكتوبر 2026
  • 16:52
لابورتا يهاجم ريال مدريد يريدون تدمير كل شيء ولحسن الحظ لدينا تيباس

خبرني - شن جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، هجوماً حاداً على غريمه التقليدي ريال مدريد، متهماً إياه بمحاولة تدمير مؤسسات كرة القدم الإسبانية، ومشيداً في الوقت نفسه بخافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، السبت، تصريحات لابورتا بشأن ريال مدريد والجدل التحكيمي، إذ قال: يبدو أنهم يريدون تدمير كل شيء، يريدون تدمير الدوري الإسباني واللجنة الفنية للحكام، كما أنهم غير راضين عن الاتحاد الإسباني، ولا يعجبهم أي شيء.

وأضاف رئيس برشلونة: لحسن الحظ أن لدينا خافيير تيباس رئيساً لرابطة الدوري الإسباني، فهو يمتلك الخبرة اللازمة للتعامل مع مثل هذه الأمور، ويتمتع بحسن التقدير في التصدي للهجمات التي يشنها ريال مدريد.

واتهم لابورتا النادي العاصمي بالبحث عن مبررات للأوضاع التي يمر بها، قائلاً: إنهم يبحثون عن ألف عذر لأنهم لا يستطيعون تقبل الوضع الذي يعيشونه، وهو وضع ناتج عن قراراتهم الخاصة، وعليهم أن يمارسوا النقد الذاتي.

وواصل دفاعه عن رئيس رابطة الدوري الإسباني، قائلاً: لحسن الحظ أن تيباس متمرس في مثل هذه المعارك، ولا يسمح لموقف ريال مدريد بأن يخيفه.

وعندما سُئل عن حالة التوتر داخل ريال مدريد، أجاب: لا يهمني كثيراً ما يفعله ريال مدريد، بل لا يهمني إطلاقاً، طالما أنهم لا يتدخلون في شؤون برشلونة.

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