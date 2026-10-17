عراقجي يقول إن إيران تدعم حلا سياسيا بين السعودية والحوثيين

خبرني - أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، أنّ بلاده تدعم حلا سياسيا بين السعودية والحوثيين في اليمن، في ظلّ استمرار المواجهة الدامية بين الطرفين.

وعلى وقع الحرب التي اندلعت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في شباط، انهارت في تموز هدنة كانت تسري في اليمن منذ 2022. فاستؤنفت المعارك، وحقّق الحوثيون تقدما على الأرض فسيطروا على الساحل الغربي ومنطقة مضيق باب المندب الذي زادت أهميته للرياض وسط إغلاق إيران عمليا مضيق هرمز.

وتتعرّض السعودية منذ أكثر من 10 أيام لهجمات شبه يومية ينفذها مليشيا الحوثي الإرهابي بالصواريخ والمسيّرات، ومنها هجوم على مطار الرياض في 10 تشرين الأول، أسفر عن 13 وفاة وأكثر من 300 جريح، هو الأعنف في المملكة منذ أكثر من عقد.

وقال عراقجي السبت في بغداد حيث يحضر اجتماعا لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي "ندعم سيادة اليمن واستقلاله ووحدته ووحدة أراضيه، وندعم ذلك أيضا بالنسبة للسعودية"، مضيفا "ندعم حلا سياسيا جامعا وشاملا لأنه السبيل الوحيد العملي والمستدام لحل هذه المسألة".

وعرض عراقجي مجددا وساطة إيرانية بين الطرفين، بعدما صرّح نائبه سعيد خطيب زاده في وقت سابق بأن الرياض لم تردّ على مبادرة طهران.

واعتبر الوزير كذلك أنه "إمّا نبني الأمن معا، أو سوف نتحمّل انعدام الأمن معا"، مشددا على أن طهران مستعدة "للتعاون مع جميع أشقائها وجيرانها لتحقيق الاحتمال الأول".