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  • الأردن.. نقيب المعاصر يدعو لتأجيل قطاف الزيتون حتى نهاية 10

الأردن.. نقيب المعاصر يدعو لتأجيل قطاف الزيتون حتى نهاية 10

  • 17 أكتوبر 2026
  • 16:36
الأردن نقيب المعاصر يدعو لتأجيل قطاف الزيتون حتى نهاية 10

خبرني - طالب نقيب أصحاب المعاصر في الأردن، تيسير النجداوي، المزارعين بالتأني في عمليات قطاف ثمار الزيتون وتأخيرها إلى نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر أو بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر في المناطق كافة، مشيرا إلى عدم نضج الثمار حتى الآن نتيجة تأخر عقدها، مما انعكس صلاحا ضعيفا في نسب استخراج الزيت حاليا.

وأوضح النجداوي، أن الموسم يعد جيدا ومبشرا بالخير وفقا لتقديرات وزارة الزراعة التي تتوقع إنتاج ما يزيد عن 220 ألف طن من حب الزيتون وأكثر من 30 ألف طن من الزيت.

كما وجه نصيحة للمستهلكين بعدم التهافت على الشراء في الوقت الراهن والانتظار لما بعد 5 نوفمبر لضمان الجودة، لافتا إلى أن أسعار البيع المباشر من المزارع للمستهلك تراوحت حاليا بين 100 و120 دينارا للتنكة.

وأكد نقيب المعاصر أن 99% من المعاصر في المملكة تمتلك جاهزية وكفاءة عاليتين، مشيرا إلى أن "لجنة حماية الزيت" المشكلة من النقابة والوزارات والجهات الرقابية والشرطة البيئية تواصل جولاتها الميدانية للكشف على المعاصر طوال الموسم.

كما نصح المزارعين بضرورة تهوية الثمار المقطوفة باستخدام أكياس الخيش أو الصناديق الحقلية المثقوبة للحفاظ على سلامة المحصول.

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