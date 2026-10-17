أول تعليق لكاتي زكريا بعدما أقالها ترمب من منصبها

خبرني - قالت كاتي زكريا المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض السبت، إن عملها لصالح الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان "شرفا"، في أول تصريح لها منذ إعفائها من المنصب.

وكتبت زكريا على منصة "إكس" مرفقة منشورها بصورة تجمعها بترامب في المكتب البيضاوي، قائلة: "الرئيس ترمب رجل طيب ورائع وكريم ومراع ومتحمس ومجتهد. أتمنى لو أن المزيد من الأميركيين يقدرونه. لن يتمكن أحد أبدا من جعل أميركا عظيمة بالطريقة التي فعلها هو، وما زال يواصل القيام بها، كان شرفا لي أن أعمل لصالحه".

وخلال إيجاز صحفي مقتضب عقدته، الثلاثاء، أخبرت زكريا الصحفيين بأنها كانت تطمح للعمل مع ترمب منذ فترة طويلة، يذكر أن فترة عملها في منصبها لم تتجاوز 5 أيام.

وكان ترامب قال عقب إقالة زكريا، إنه شجعها على إعادة النظر في استمرارها بالوظيفة، موضحا أنه أبلغها قائلا: "بصراحة، لو كنت مكانك، لأعدت النظر في الأمر.. يا كاتي، هل أنت بحاجة إلى هذا؟ لا أعتقد أنكِ بحاجة إليه".

وأضاف ترامب في تصريحاته للصحفيين قبيل مغادرته إلى ولاية جورجيا أن كاتي زكريا "شخص لطيف وعوملت بقسوة" من قبل وسائل الإعلام، وأنه لا ينسى أنها لن تتمكن من الشعور بالسعادة في خضم هذه الضغوط، مشيرا إلى أنه ترك لها في البداية حرية اتخاذ القرار قبل أن يتم إعفاؤها رسميا.