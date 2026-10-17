لماذا تظهر علامة تعجب بجوار أيقونة الواي فاي في هاتفك؟

خبرني - قد يكون هاتفك السامسونغ متصلًا بشبكة الواي فاي لكنه لا يستطيع الوصول إلى الإنترنت، وقد يرجع ذلك إلى مشكلة في الراوتر أو اتصال الإنترنت نفسه، أو إلى خلل في إعدادات الهاتف.

وعند حدوث ذلك، قد تظهر علامة تعجب بجوار أيقونة الواي فاي. وتشير هذه العلامة إلى عدم توفر اتصال بالإنترنت، رغم أن هاتف سامسونغ متصل بشبكة الواي فاي.

لكن المشكلة أن علامة التعجب لا توضح سبب انقطاع الإنترنت، فقد يكون السبب خللًا في اتصال المودم، أو مشكلة في الراوتر، أو عطلًا في الهاتف نفسه، بحسب تقرير لموقع "BGR" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

ولمعرفة مصدر المشكلة، جرّب توصيل حاسوب محمول أو جهاز آخر بشبكة الواي فاي نفسها، وتحقق مما إذا كان بإمكانه الوصول إلى الإنترنت.

وإذا لم يعمل الإنترنت على الجهاز الآخر أيضًا، فأعد تشغيل المودم والراوتر، واتركهما متوقفين لبضع دقائق قبل تشغيلهما مجددًا. وإذا استمرت المشكلة، فقد يكون الراوتر معطلًا، وإن كان ذلك نادرًا.

أما إذا كان الجهاز الآخر متصلًا بالإنترنت بينما لا يستطيع هاتف سامسونغ الوصول إليه، فجرّب إيقاف اتصال الواي فاي وتشغيله مجددًا من إعدادات الهاتف، ثم أعد تشغيل الهاتف، أو احذف الشبكة المحفوظة وأعد الاتصال بها.

كيفية حل هذه المشكلة؟

قد تظهر علامة التعجب نفسها عند الاتصال بشبكة واي فاي عامة في مطعم أو فندق أو مكتبة أو مطار أو أماكن مشابهة.

ويحدث ذلك عادةً لأن هذه الشبكات تشترط الموافقة على اتفاقية استخدام، أو المرور بصفحة تسجيل دخول قبل السماح بالاتصال بالإنترنت، وهي صفحة تُعرف باسم "Captive Portal" وتعني "البوابة المقيدة".

فعلى سبيل المثال، قد يطلب الفندق إدخال اسمك ورقم غرفتك عبر صفحة تسجيل تظهر في المتصفح قبل إتاحة الإنترنت. وقد تطلب جهة حكومية أو منشأة تجارية الموافقة على الشروط والأحكام مقابل السماح باستخدام الشبكة، التي قد تفرض قيودًا على الوصول إلى بعض المواقع.

وتظهر علامة التعجب لأن الهاتف متصل بالشبكة، لكنه لم يحصل بعد على إمكانية الوصول إلى الإنترنت.

وإذا فتحت صفحة التسجيل ووافقت على الشروط، لكن الإنترنت لم يعمل، فتواصل مع مسؤول الشبكة. ففي هذه الحالة، لا يمكنك التحكم في الشبكة الخارجية أو تغيير إعدادات الراوتر، وقد تكون بعض الحلول، مثل ضبط عنوان IP ثابت، غير متاحة لك.

ويمكنك تجربة بعض الخطوات على هاتف سامسونغ، مثل إعادة تشغيله، وفصل الواي فاي ثم إعادة الاتصال، وإعادة ضبط إعدادات الشبكة، أو تشغيل وضع الطيران ثم إيقافه.

وهناك أيضًا إعداد أقل شهرة في أجهزة سامسونغ، يمكنه إجبار الهاتف على الاتصال تلقائيًا بأفضل شبكة متاحة في المنطقة، وقد يكون حلًا بسيطًا لتحسين الاتصال بالإنترنت.

أسباب أخرى لظهور علامة التعجب في هواتف أندرويد

قد تظهر علامة التعجب أحيانًا بسبب خلل برمجي في نظام أندرويد، وليس نتيجة مشكلة في اتصال الإنترنت نفسه.

فقد أبلغ مستخدمون عن خلل في إصدارات أقدم من النظام، مثل أندرويد 5.0 المعروف باسم Lollipop، حيث لم تكن علامة التعجب مرتبطة بمشكلة في بوابة الاتصال بالإنترنت. ومن الممكن ظهور خلل مشابه في إصدارات أحدث أيضًا.

وفي يناير، تسبب تحديث لهواتف غوغل بيكسل في مشكلات غير متوقعة في الاتصال اللاسلكي. ولم تؤثر هذه المشكلة في أجهزة سامسونغ، لكن مستخدمين أبلغوا عن مشكلات مشابهة بعد تحديثات لهواتف Galaxy في أوائل عام 2026.

ووفقًا لموقع TechRepublic، كان الحل المقترح للخلل الأصلي في نظام Lollipop هو ضبط عنوان IP ثابت على الجهاز. لكن ذلك يتطلب صلاحية إدارية مباشرة على الشبكة ومعرفة بعض التفاصيل الفنية الخاصة بها.

ويمكنك أيضًا تجربة إعادة ضبط إعدادات الشبكة على هاتف سامسونغ من خلال المسار التالي: الإعدادات / Settings ← الإدارة العامة / General Management ← إعادة الضبط / Reset ← إعادة ضبط إعدادات Wi-Fi والبلوتوث / Reset Wi-Fi and Bluetooth Settings.

إذا كانت المشكلة في شبكة منزلية، أو شبكة تملك صلاحية إدارتها، فتحقق من وجود تحديثات للبرامج الثابتة للراوتر والمودم، وتأكد من قوة إشارة الواي فاي، ثم أعد تشغيل أجهزة الشبكة بعد فصلها عن الكهرباء لمدة أطول من المعتاد.

هل تظهر علامة التعجب نفسها في هواتف آيفون؟

المشكلة نفسها قد تحدث في آيفون، لكن طريقة ظهورها تختلف.

وإذا اتصل آيفون بشبكة الواي فاي من دون الوصول إلى الإنترنت، فقد تظهر رسالة "لا يوجد اتصال بالإنترنت / No Internet Connection" أسفل اسم الشبكة في إعدادات الواي فاي.

وقد يلاحظ المستخدم أيضًا أن صفحات الويب لا تُحمّل وأن التطبيقات لا تتصل بالإنترنت رغم ظهور رمز الواي فاي أعلى الشاشة.