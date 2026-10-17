يقلعون شجرة!! نزرع ألفًا!! المقاومة الخضراء!

المقاومة الخضراء!

معركتنا مع اسرائيل معركة شاملة!صحيح إنها عدوان ضد كل ما هو إنساني، حضاري، وجودي، وسياسي! فمهما

قال المطبّعون، تبقى إسرائيل العدو الوحيد!

معركتنا مع إسرائيل معركة الأرض، والبيئة! يحتلون، ويسرقون، ويستولون، ويقلعون أشجار الزيتون ذات الطبيعة النضالية الصمودية المقاومة! ومن هنا أقول:

المقاومة الخضراء جزء أساس من النضال الفلسطيني،فما هي المقاومة الخضراء؟

( ١ )

المقاومة الخضراء!

يقاوم الفلاح الفلسطيني، والمالك الفلسطيني مشروعات إسرائيل في استملاك الأرض، والسيطرة على مواردها.

والمطلوب إعادة الألق إلى المقاومة التي حاولوا جعلها كارثية، لبدء مقاومة خضراء جديدة، مقاومة صامتة، مدنية،بيئية، اقتصادية، وتربوية لوقف قدرة العدو على التحكم في الأرض، والموارد!!

( ٢ )

أشكال المقاومة البيئية!

هدف المقاومة هو الأرض ومواردها! ومن هنا، فإن المقاومة البيئية تعني:

-استصلاح كل قطعة أرض، ودعم مساحات زراعية جديدة.

-تطوير الزراعة الحالية، وتحديث أساليبها، وأساليب رعايتها.

-حصاد كل نقطة ماء، فالماء هدف استراتيجي للعدو.

-حفظ البذور الزراعية: الزعتر، والشومر،والميرمية. وغيرها! فهذا تراث ثقافي هائل.

-تشكيل جمعيات زراعية للإنتاج والتسويق الزراعي.

-دعم الفلاح الفلسطيني؛ ليكون قادرًا على المقاومة.

( ٣ )

الأرض الفلسطينية ليست للبيع!

انتقلت أرض الأجداد، والأباء

إلى الجيل الفلسطيني الحالي، فهي ليست ملكًا لنا يحق التصرف فيها! هي دين لأبنائنا، وأحفادنا، وكما وصلتنا من أجدادنا علينا أن نردها لأبنائنا وأحفادنا! فهي ديْن علينا! نرده مع فوائده: أراضيَ أوسع وأفضل، أشجارًا أكثر، ماءً أوفر!!

وأكرر:

الأرض ليست ملكًا لنا ورثناه من الأجداد، بل ديْن استلفناه من الأحفاد!

( ٤ )

ما المطلوب من المقاومة؟

حماية الأرض، ومواردها، واستدامة صلاحيتها! وهذه هي المقاومة الدفاعية!

والمطلوب بناء نظم إنتاجية جديدة، ومستقلة، وغير معتمدة على اي تبعية، وهذه مقاومة الاستدامة.

والمطلوب،دعم البحث الزراعي، والتسويق الزراعي، وشراء المنتج الفلسطيني، وهذه مقاومة البقاء!

المقاومة الخضراء، وحفظ البذور

تعادل إنجاب المقاتلين!

فهمت عليّ؟!!