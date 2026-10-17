*
السبت: 17 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • السيسي يطلب جلسة عاجلة للبرلمان لتفويضه في أي تدخل تطلبه السعودية

السيسي يطلب جلسة عاجلة للبرلمان لتفويضه في أي تدخل تطلبه السعودية

  • 17 أكتوبر 2026
  • 14:45
السيسي يطلب جلسة عاجلة للبرلمان لتفويضه في أي تدخل تطلبه السعودية

خبرني - دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، البرلمان إلى عقد جلسة طارئة لتفويضه في أي تدخل تطلبه المملكة العربية السعودية.

وقال السيسي، خلال كلمته في احتفالية تخريج طلاب الكليات العسكرية، إن مصر ستنفذ أي إجراء لحماية السعودية والدفاع عنها، وفقاً لتوجهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأعرب السيسي عن خالص شكره وتقديره للأشقاء في الخليج، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، لمساندتهم مصر عقب أحداث عام 2013، مؤكداً أن سفن الغاز والبترول كانت تصل إلى مصر دون مقابل، وأنه لولا موقفهم لواجهت البلاد مساراً مجهولاً.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أكد، في وقت سابق، أن مصر والسعودية تمثلان قلب الأمتين العربية والإسلامية، وأن مصر لا تقبل المساس بأمن المملكة أو حدودها.

وقال السيسي، خلال كلمته في احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، أول أمس الخميس، إن مقولة ارتباط الأمن القومي لكل من مصر والسعودية ودول الخليج العربي مقولة صحيحة، مؤكداً أن استهداف المملكة على هذا النحو يؤثر على الأمن القومي العربي والمصري.

وشدد على رفض المساس بأمن المملكة واستقرارها، وكذلك رفض المساس بأمن البحر الأحمر والممرات البحرية الدولية، مؤكداً أهمية الحفاظ على أمن السعودية وخفض التصعيد.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

أول تعليق لكاتي زكريا بعدما أقالها ترمب من منصبها
أول تعليق لكاتي زكريا بعدما أقالها ترمب من منصبها
  • 2026-10-17 16:09
بعد صراع مع سرطان الرئة.. جديد صحة البابا يثير الترقب حول العالم
بعد صراع مع سرطان الرئة.. جديد صحة البابا يثير الترقب حول العالم
  • 2026-10-17 15:58
رغم قلق إسرائيل.. قطار سيناء ينطلق ومتخصصون يكشفون علاقته بخط بارليف
رغم قلق إسرائيل.. قطار سيناء ينطلق ومتخصصون يكشفون علاقته بخط بارليف
  • 2026-10-17 15:24
"لدي معلومات كثيرة".. ترمب يهدد بفتح ملفات أوباما وكلينتون إذا حاول الكونغرس ...
  • 2026-10-17 15:14
آلاف التونسيين يحتجون في العاصمة للمطالبة باستعادة الديمقراطية والحريات
آلاف التونسيين يحتجون في العاصمة للمطالبة باستعادة الديمقراطية والحريات
  • 2026-10-17 14:36
استخدام الغاز المسيل للدموع بالتزامن مع احتجاجات على غلاء المعيشة في باريس
استخدام الغاز المسيل للدموع بالتزامن مع احتجاجات على غلاء المعيشة في باريس
  • 2026-10-17 14:20