تيباس يرد على مسؤولي ريال مدريد: تحاولون الإطاحة بي منذ 13 عاماً

خبرني - شن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، هجوماً حاداً على مسؤولي ريال مدريد، متهماً إياهم بمحاولة "تدمير المسابقة المحلية"، عبر حملات إعلامية تستهدف تشويه صورتها، وذلك رداً على مطالبة النادي بإقالته.

وقال تيباس في بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، السبت: فقدت العدّ من كثرة المرات التي طالب فيها مسؤولو ريال مدريد باستقالتي أو حاولوا إيقافي عن العمل خلال 13 عاماً، لكن الإجابات عن أسئلتي لم تصل حتى الآن.

وأضاف: ما لم يتمكنوا من تحقيقه عبر مشروع دوري السوبر الأوروبي، يحاولون تحقيقه الآن من خلال روايات مضللة تنشرها وسائل إعلامهم. يسمون ذلك إصلاحاً، بينما يهاجمون سمعة المسابقة التي يشاركون فيها.

ودافع تيباس عن موقف الرابطة من قضية نيغريرا المتعلقة ببرشلونة، مؤكداً أنها تحركت منذ اللحظة الأولى، ومتسائلاً عن سبب تصاعد انتقادات ريال مدريد بالتزامن مع انسحاب برشلونة من مشروع دوري السوبر الأوروبي.

وتابع: إذا كانوا مقتنعين بأن الحكام لا يزالون يتأثرون بنيغريرا بعد ثماني سنوات من توقف المدفوعات، فما الأدلة التي يمتلكونها ضد كل حكم؟ وأين الشكاوى التي قدموها إلى الاتحاد الأوروبي أو الدولي؟.

كما اتهم تيباس مسؤولي ريال مدريد بممارسة الترهيب، قائلاً: استمروا في المطالبة باستقالتي أو إيقافي أو حتى موتي اجتماعياً. أعرف هذه الأساليب جيداً، لكن وضعها في بيان رسمي لا يجعلها إصلاحاً.