المستقلة للانتخاب تستقبل طلبات الترشح لانتخابات الغرف التجارية من الثلاثاء حتى الخميس

خبرني - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، السبت، استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية وانتخابات ممثلي القطاعات التجارية لعام 2026، اعتبارا من الثلاثاء 20 تشرين الأول الحالي، وحتى الساعة الثانية ظهرا من الخميس 22 تشرين الأول.

وقالت الهيئة، إن طلبات الترشح تُقدم في مقار الغرف التجارية خلال ساعات الدوام الرسمي، وفقا لأحكام نظام غرف التجارة رقم (45) لسنة 2009 والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، مشيرة إلى إمكانية الحصول على نماذج الترشح عبر موقعها الإلكتروني.

وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد السبت 5 كانون الأول 2026 موعدا للاقتراع لانتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية وانتخابات ممثلي القطاعات التجارية.

وأضافت الهيئة أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة العامة للغرف التجارية، يؤجل الاقتراع إلى السبت 12 كانون الأول 2026، بمن حضر.