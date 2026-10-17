الأمن العام يكشف تفاصيل الاعتداء على حدث بعد تغيير مسار باص مدرسي في عمّان

خبرني - أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ملابسات وتفاصيل حادثة الاعتداء على حدث بواسطة أداة حادّة في العاصمة.

وأكّد الناطق الإعلامي أنه وفي يوم الاثنين الموافق 12/10/2026 ورد بلاغ لمديرية شرطة شمال عمّان بتعرّض حدث يبلغ من العمر 13 عاماً للاعتداء بالضرب بواسطة أداة حادة من قبل مجهولين، حيث جرى إسعافه للمستشفى لتقديم العلاج اللازم وهو بحالة صحية جيدة.

وبالتحقيق مع الحدث أفاد أنّ الشخص الذي اعتدى عليه هو شخص حضر مع سائق باص نقل صغيرة (باص صغير) ويعمل على إيصاله وزملائه إلى المدرسة بتعاقد مع ذويه، وأنه في يوم الحادثة وعندما ركب مع زملائه في الباص قام ذلك الشخص بقيادة المركبة وبتغيير اتجاه المسير بدلاً من إيصالهم إلى منازلهم والاتجاه إلى منطقة طارق بحجة التوجه لإصلاح المركبة، وأنه عند محاولته الهرب قام سائق المركبة باللحاق به وضربه بواسطة أداة حادة.

وتابع الناطق الإعلامي أنه جرى تحديد المعتدي وتبيّن أنّه من ذوي الأسبقيات وجرى تحديد مكان وجوده ومداهمته وإلقاء القبض عليه وتبيّن أنه متعرض للضرب بالوجه كذلك، مدعياً أنّ الحدث في أثناء المشاجرة بينهما أخذ قطعة حديدية كانت بحوزته واعتدى بها عليه وضربه بها، فيما تم كذلك إلقاء القبض على الشخص الآخر الذي كان يعتاد إيصالهم ، وجرت إحالتهما للقضاء وتوقيفهما في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.