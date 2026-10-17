الفيصلي يواجه الرمثا السبت في الجولة الخامسة من دوري المحترفين

خبرني - يلتقي فريقا الفيصلي والرمثا، السبت، عند الساعة الخامسة مساء، على استاد عمّان الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المحترفين الأردني لكرة القدم لموسم 2026/2027.

ويسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في المواجهة التي تختتم بها منافسات الجولة الخامسة من البطولة.

ويتصدر الفيصلي جدول الترتيب برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، فيما يحتل الرمثا المركز الثالث برصيد 8 نقاط من أربع مباريات، وفق جدول الترتيب المنشور قبل المباراة.

وتُقام المباراة على استاد عمّان الدولي، وفق جدول المباريات المعلن من الاتحاد الأردني لكرة القدم.

ويواجه الوحدات نظيره الحسين عند السابعة والنصف مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني.

وينفرد الفيصلي بصدارة الترتيب برصيد 10 نقاط، يليه الرمثا بـ8 نقاط، ثم البقعة بـ7 نقاط، والوحدات والجزيرة والحسين بـ5 نقاط، ودوقرة والسلط بـ4 نقاط، وشباب الأردن بـ3 نقاط، والعربي أخيرا بنقطة وحيدة.