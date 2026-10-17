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أحمد الجراح و إيمان الزعبي ... مبارك الخطوبة

  • 17 أكتوبر 2026
  • 12:52
أحمد الجراح و إيمان الزعبي مبارك الخطوبة

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾
[الروم: 21]

بسم الله الرحمن الرحيم
تم بحمد الله عقد قران ابننا أحمد علي عبدالعزيز الجراح على صاحبة الصون والعفاف إيمان الزعبي كريمة المرحوم الدكتور قاسم محمد الزعبي.

وبهذه المناسبة السعيدة، يتقدم أبناء الحاج المرحوم عبدالعزيز الجراح  واحفاده بأسمى آيات التهاني والتبريك لابنهم الغالي، سائلين الله أن يبارك لهما، ويجمع بينهما بالمودة والرحمة، وأن يرزقهما حياةً سعيدة مليئة بالخير والبركة.

ألف ألف مبارك

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