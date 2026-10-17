اسماء ٤ شركات تأمين اردنية اوقف الاطباء التعامل معها

خبرني - قرر مجلس نقابة الأطباء الأردنية وقف التعامل مع أربع شركات ابتداء من غد الأحد ولحين تصويب أوضاعها مع الأطباء، قال إنها لم تلتزم بالقوانين وبالاتفاقيات المبرمة معها.

وقال المجلس في إعلان للاطباء اليوم السبت:

نظراً لعدم التزام الجهات التأمينية بالاتفاقية المبرمة معهم، بالرغم من كل الجهود المبذولة لحل الأمور العالقة مع الجهات التأمينية، لم نتمكن من الوصول إلى حلول مقبولة تضمن حقوقكم وتمنع الخصومات المجحفة التي تحصل على أتعاب الأطباء بالرغم من ان تلك الشركات قد رفعت الرسوم السنوية على المؤمّنين بالطريقة التي تراها هي مناسبة، وبالتنسيق مع لجنة الصندوق التعاوني ولجنة أطباء القطاع الخاص فقد قرر مجلس نقابة الأطباء وقف التعامل مع الشركات التي لا تلتزم بالقوانين وبالاتفاقيات ذات الصلة بشكل تدريجي وسيتم وقف التعامل كمرحلة أولى مع الشركات التالية إبتداء من صباح يوم الأحد (2026/10/18):

١ - شركة مدكسا

٢ - شركة مدنت

٣ - شركة الأولى

٤ - شركة نيوتن

وفي حال حضور أحد المرضى المؤمّنين في تلك الشركات اليكم يستطيع الطبيب معالجة المريض ولكن بطريقة الكاش ويصرف للمريض وصل إستلام الأتعاب بقيمة المبلغ المدفوع، ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة ودخوليات المستشفيات للحالات الطارئة والعناية الحثيثة حيث على الطبيب معالجة هؤلاء المرضى من كافة الشركات وبدون استثناء.

آملين منكم الالتزام بعدم التعامل مع تلك الشركات لحين تصويب أوضاعها مع الأطباء.

مجلس نقابة الأطباء

