عراقي يتهم سائقه الاردني السابق بابتزاز أسرار عائلية.. والقضاء يعيد القضية

خبرني - أعادت محكمة بداية عمّان بصفتها الاستئنافية قضية جزائية تتعلق باتهامات لسائق خاص سابق بإفشاء الأسرار والابتزاز والذم والقدح والتحقير، إلى محكمة الدرجة الأولى لاستكمال سماع بينات النيابة العامة.

وبحسب تفاصيل القضية، اتهم رجل عراقي سائقه السابق بالتواصل مع زوجته وإخبارها بأن زوجها متزوج عليها بالسر، ما تسبب بخلافات بينهما، إضافة إلى اتهامه بالاتصال بمحامي المشتكي وطلب مبالغ مالية مقابل عدم كشف أسرار تتعلق بموكله.

وكانت محكمة صلح جزاء عمّان قد أصدرت قراراً سابقاً في القضية، إلا أن المشتكي والنيابة العامة استأنفا القرار.

وقررت المحكمة الاستئنافية فسخ الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الصلح لاستكمال الإجراءات القانونية وسماع الشهود والبينات، تمهيداً لإصدار القرار المناسب