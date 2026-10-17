أحمد حلمي يرد على الشائعات.. ويكشف سر غيابه عن تكريم منى زكي

خبرني - أثار غياب الفنان أحمد حلمي عن حفل افتتاح الدورة التاسعة لمهرجان الجونة السينمائي، أمس الخميس، المقام بمدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر، حالة من الجدل والتساؤلات، لاسيما أن الحفل شهد تكريم زوجته الفنانة منى زكي بمنحها "جائزة الإنجاز الإبداعي" عن مجمل مسيرتها الفنية.

واعتاد الجمهور تواجد حلمي الدائم إلى جوار شريكة حياته في كافة تكريماتها ومحطاتها الإبداعية الهامة، مما فتح الباب أمام تكهنات وتأويلات على منصات التواصل الاجتماعي وصلت لدى البعض إلى الشك في وجود خلافات بين النجمين.

وفي تصريحات، حسم الفنان أحمد حلمي الجدل وقطع الطريق أمام هذه الشائعات، كاشفاً الأسباب الحقيقية التي حالت دون حضوره حفل التكريم.

وأعرب حلمي عن سعادته البالغة وافتخاره الشديد بتكريم زوجته في مهرجان الجونة، مؤكداً أنه يشعر بالفخر مع كل خطوة إيجابية ونجاح تحققه.

وأوضح حلمي أنه كانت لديه رغبة قوية في التواجد إلى جوار منى زكي في هذه اللحظة الاستثنائية كعادته، إلا أن ظروفاً طارئة وقاهرة اضطرته للسفر المفاجئ إلى العاصمة البريطانية لندن للوقوف بجانب ابنتهما "لي لي" التي تقيم هناك منذ فترة.

وأضاف أن سفره جاء لتسوية بعض الأمور الخاصة بمقر إقامة ابنته، إلى جانب إنهاء إجراءات بنكية تتطلب حضوره الشخصي ولا تقبل التأجيل، ما حال دون توجّهه إلى الجونة بصحبة زوجته النجمة منى زكي.

وأكد النجم المصري أنه حرص على متابعة حفل الافتتاح ولحظة تكريم زوجته لحظة بلحظة، قائلاً: "كنت في سعادة غامرة وأنا أتابع زوجتي وحبيبتي وأم أبنائي وهي تُكرّم بجائزة الإنجاز الإبداعي، وحرصت بالطبع على تهنئتها فوراً، كما عبرت عن مشاعري وفخري بها عبر منشور شاركته على" إنستغرام".

وكانت الفنانة منى زكي قد تسلمت "جائزة الإنجاز الإبداعي" احتفاءً بإسهاماتها البارزة في السينما والتلفزيون على مدار مسيرة فنية حافلة تمتد لأكثر من عشرين عاماً.

ولم تستطع زكي حبس دموعها أثناء إلقاء كلمتها أمام حشد من صناع السينما والنجوم، حيث تحدثت بمشاعر صادقة عن رحلتها الفنية موجّهة الشكر والامتنان لكل من شاركها هذه المسيرة في الوسط الفني.

يُذكر أن منى زكي درست العلاقات العامة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، وكانت بدايتها الفنية عندما اكتشفها الفنان محمد صبحي وقدمها في بعض الأعمال المسرحية، قبل أن تحقق انطلاقتها الجماهيرية الكبرى من خلال مسلسل "الضوء الشارد" الذي لفت إليها الأنظار بقوة.

وقدمت منى زكي خلال مشوارها مجموعة من أبرز الأعمال السينمائية في تاريخ الدراما والسينما المصرية، منها أفلام: "مافيا"، و"عن العشق والهوى"، و"أفريكانيو"، و"خالتي فرنسا"، و"احكي يا شهرزاد"، وصولاً إلى البطولات المطلقة في أحدث أعمالها السينمائية مثل فيلم "الرحلة 404" وفيلم "الست" اللذين حققا نجاحاً جماهيرياً.