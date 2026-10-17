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  • ولي العهد يكرم أورنج الأردن خلال احتفال مؤسسة ولي العهد بالذكرى العاشرة لتأسيسها

ولي العهد يكرم أورنج الأردن خلال احتفال مؤسسة ولي العهد بالذكرى العاشرة لتأسيسها

  • 17 أكتوبر 2026
  • 12:02
ولي العهد يكرم أورنج الأردن خلال احتفال مؤسسة ولي العهد بالذكرى العاشرة لتأسيسها

خبرني - كرّم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بحضور سمو الأميرة رجوة الحسين، شركة أورنج الأردن، خلال حفل مؤسسة ولي العهد بمناسبة مرور عشر أعوام على تأسيسها، الذي أقيم يوم الاثنين الماضي.

وتسلم التكريم عن الشركة رئيسها التنفيذي، المهندس فيليب منصور، تقديراً لمساهمة الشركة في دعم برامج المؤسسة ومبادراتها، وللشراكة الاستراتيجية المستدامة.

كما يأتي التكريم تقديراً لمكانة أورنج الأردن كالمزوّد الرقمي الرائد والمسؤول وبصفتها شريكاً رقمياً موثوقاً يحرص على مواصلة تمكين الشابات والشباب، ودعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، ومنح الفرص الملموسة التي تُحدث أثر إيجابي على المجتمع.

وأعربت أورنج الأردن عن اعتزازها الشديد بهذا الاعتراف وفخرها بكونها شريكاً لرحلة المؤسسة الرفيعة، مؤكدةً التزامها الراسخ بفتح آفاق جديدة وواعدة أمام الشباب الأردني، وتقديم حلول وبرامج تطور من مهاراتهم ومواهبهم، لتوفير فرص رقمية مستدامة تتماشى مع الرؤية الوطنية، وتُسهم في بناء جيل يقود المستقبل بالابتكار والشمول الرقمي.

وتتعاون الشركة مع مؤسسة ولي العهد، شريك الوصول الشبابي، في تنفيذ عدد من البرامج الداعمة للشباب في مختلف أنحاء المملكة، وقد أطلقت في النصف الثاني من عام 2026 مرحلة جديدة من البرنامج الوطني الريادي أكاديمية البرمجة التابع لمركز أورنج الرقمي على مدار ثلاثة أعوام لتدريب 370 شابة وشاب بهدف تعزيز جاهزيتهم الوظيفية وتزويدهم بالإمكانات اللازمة للمشاركة الاقتصادية الفاعلة.

ولمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo

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