السيسي يوجه بتقديم التحية العسكرية لدول الخليج

خبرني - وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، بتقديم التحية العسكرية لدول الخليج، نظرًا لدورها في مساندة بلاده اقتصاديا خلال الفترة

التي أعقبت الإطاحة بتنظيم الإخوان.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية.

وقال السيسي في كلمته، إن بلاده لن تنسى دور الأشقاء في الخليج، التي ساندت مصر في تلك الفترة، مؤكدًا أن القاهرة تقف بقوة من أجل الدفاع عن الأشقاء في دول الخليج.

وحذر من أن مصر لن تسمح بالمساس بأمن دول الخليج، موجهًا رسالة للجميع أكد فيها ضرورة وقف الحرب ونار الاقتتال.

وتابع: إن مصر طبقا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، ستنفذ أي إجراء لحمايتكم والدفاع عنكم.

وطالب البرلمان بعقد اجتماع عاجل، للموافقة على الإجراء الذي قد تتخذه الدولة المصرية، لمساندة السعودية.