السيسي: 2030 ستكون نهاية مدة رئاستي لمصر.. وهذا أمر محسوم تماماً

خبرني - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن عام 2030 سيكون نهاية مدته الرئاسية لمصر، مشدداً على أن «هذا أمر محسوم تماماً ولن يتم الحديث عنه»، مشيراً إلى أنه لن يترك الدولة إلا وهي ذاخرة بأبنائها.

وقال السيسي خلال حفل تخرج دفعات جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية: «2030 هو نهاية ولايتي الرئاسية وهو أمر محسوم ولا مساس بالدستور المصري، والدستور حدد دور القوات المسلحة في حماية الدستور والديمقراطية والمقومات الأساسية للدولة».

وأشار إلى أن «القوات المسلحة ركيزة أساسية للأمن القومي لما تضطلع به من مسؤولية لحماية الوطن فهي درع الوطن وسيفه».