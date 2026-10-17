الحرس الثوري الإيراني يعلن اشتعال ناقلة نفط في هرمز بعد اصطدامها بلغم

خبرني - أعلن الحرس الثوري الإيراني السبت اشتعال النيران في ناقلة نفط في مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغم في هذا الممر المائي الذي يقع في صلب النزاع بين الولايات المتحدة وإيران.

وأفاد الحرس الثوري في بيان أن "ناقلة نفط ضخمة مخالفة تنقل أكثر من مليوني برميل من النفط الخام اصطدمت بلغم فيما كانت تحاول المرور بصورة غير قانونية في مضيق هرمز، ما تسبب بانفجار واندلاع حريق عنيف"، من غير أن يوضح بدقة الموقع الذي حصلت فيه الحادثة.

وقيّدت إيران حركة الملاحة في هذا المضيق الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط بضربات أميركية إسرائيلية عليها في 28 شباط. في المقابل، فرضت واشنطن حصارا على موانئ إيران.

وأصبحت الملاحة في المضيق والتحكم بها إحدى نقاط التجاذب الأساسية بين طهران وواشنطن، إذ تتمسك الأولى بأن تكون هي المشرفة على حركة العبور عبر مسار تحدده، في حين ترفض الثانية وأطراف عدة أخرى هذا الأمر.

ومنذ بداية الحرب، استهدفت إيران مرارا سفنا حاولت عبور مضيق هرمز من دون الحصول على إذن منها.

وكان قائد القوات البحرية في الحرس الثوري علي عظمائي حذّر الأسبوع الماضي من أن أي سفينة تعمد إلى إغلاق أجهزة التتبع لتجنب رصدها أثناء عبور المضيق ستُعتبر "هدفا معاديا".