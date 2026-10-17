هدد زميلته بصورها الخاصة داخل الجامعة.. أسبوع حبس وغرامة بحق طالب أردني

خبرني - أيدت محكمة بداية إربد بصفتها الاستئنافية حكما بحبس طالب جامعي مدة أسبوع وتغريمه 50 دينارا، بعد إدانته بجرمي القدح والتهديد بحق زميلته في إحدى الجامعات الأردنية، على خلفية مضايقتها وتهديدها بنشر صور ومحادثات خاصة بها أمام أفراد أسرتها.

وبحسب القرار القضائي، بدأت القضية إثر خلاف بين الطالب والطالبة اللذين يدرسان التخصص ذاته، قبل أن تتطور إلى وقائع تضمنت ملاحقتها داخل الحرم الجامعي، وتوجيه عبارات مسيئة إليها، وتهديدها بإرسال صورها ومحادثاتها إلى والدها وشقيقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت المشتكية بأن الطالب عرض صورا لها أمام طلبة، وهدد بنشر صور خاصة، بعضها تظهر فيه من دون حجاب، كما اتهمته بإنشاء محادثات تحمل اسمها وتوحي بوجود علاقة عاطفية بينهما، إلى جانب طلب مبالغ مالية مقابل عدم نشر الصور والتوقف عن مضايقتها، وفق ما ورد في شهادتها.

واستمعت المحكمة إلى شهادات عدد من زملاء المشتكية وأقاربها، تضمنت إفادات بشأن المضايقات والعبارات المسيئة وعرض صور للطالبة، كما راجعت البينات وتقرير الخبرة الفنية، وخلصت إلى ثبوت جرمي القدح والتهديد بحق الطالب.

وكانت محكمة صلح جزاء بني عبيد قد أدانت الطالب بالجرمين، وأعلنت براءته من جرمي الذم والتحقير، فيما أسقطت دعوى الحق العام عن جرم الابتزاز لعدم تقديم الشكوى ضمن المدة القانونية، وألزمته بدفع 625 دينارا للمشتكية تعويضا عن الأضرار، مع رد باقي المطالبة المالية.

وطعن الطالب بالحكم أمام محكمة بداية إربد بصفتها الاستئنافية، محتجا بوجود خلل في إجراءات التبليغ وحرمانه من تقديم بيناته الدفاعية. إلا أن المحكمة وجدت أن إجراءات المحاكمة أتاحت له ممارسة حقه في الدفاع، وأن أسباب الاستئناف لا تنال من سلامة الحكم، فقررت رد الاستئناف وتصديق الحكم، مع تضمينه رسوم الاستئناف.

وبذلك بقي الحكم بالحبس مدة أسبوع والغرامة البالغة 50 دينارا قائما، إلى جانب التعويض المدني المحكوم به للمشتكية، وفق القرار القضائي.