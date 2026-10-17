جامعة عمان العربية تتقدم 13 مرتبة في تصنيف QS العربي 2027 معززة حضورها بين أفضل 80 جامعة عربية

خبرني - في إنجاز أكاديمي جديد يعكس تسارع مسيرة التطور المؤسسي والأكاديمي في جامعة عمان العربية ونجاح جهودها في تعزيز تنافسيتها وحضورها الإقليمي، حققت الجامعة قفزة بمقدار (13) مرتبة في تصنيف QS للجامعات العربية لعام 2027، لتصبح ضمن أفضل (80) جامعة عربياً، ومحققة المرتبة (11) على كافة الجامعات الأردنية والمرتبة (4) على الجامعات الأردنية الخاصة، مواصلة ً تعزيز موقعها وترس ي خ حضورها في مشهد التعليم العالي المحلي و العربي والدولي، في مسيرة تستند إلى التطوير المستمر والارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي، والاستعداد لمتطلبات المستقبل.

وبهذا الصدد أكد الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية، ب أن هذا التقدم يجسد حصيلة الجهود المتكاملة التي تبذلها أسرة الجامعة ويعكس التزامها الراسخ بالارتقاء بالأداء الأكاديمي والإداري، وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التعليم العالي ، مشيراً إلى أن الجامعة تمضي وفق رؤية استراتيجية تركز على تطوير العملية التعليمية، وتأهيل الطلبة بالمعارف والمهارات المهنية والرقمية التي يحتاجها سوق العمل، بالإضافة لدعم البحث العلمي والابتكار وتعزيز كفاءة أعضاء هيئة التدريس، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، معرباً عن تقديره لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، و مؤكداً إلى أن ما تحققه جامعة عمان العربية من تقدم هو ثمرة العمل الجماعي لبناء تجربة تعليمية وبحثية أكثر جودة وتأثيراً واستدامة.

وأشار الوديان أن هذه النتائج لا تمثل مجرد تحسن في ترتيب الجامعة، بل تشكل مؤشرات تستند إليها في متابعة أدائها وتحديد أولويات التطوير، وتعزيز نقاط القوة، والعمل على المجالات التي تتيح فرصاً أكبر للتقدم ، وأضاف بأن الجامعة تواصل توظيف منظومة التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة والتحسين المستمر في تطوير أدائها، بما يعزز قدرتها على المنافسة، ويرتقي بتجربة الطلبة ومخرجات التعلم، ويدعم حضورها في التصنيفات الإقليمية والدولية.

من جانبه أشار الأستاذ الدكتور حسام الحمد نائب رئيس جامعة عمان العربية للتخطيط وضمان الجودة، إلى أن نتائج التصنيف تعكس تقدماً في مجموعة من المؤشرات التي ترتبط بسمع ة الجامعة لدى الأوساط الأكاديمية وأرباب العمل، وكفاءة كوادرها، وبالحضور الأكاديمي والرقمي للجامعة، إلى جانب البحث العلمي والتعاون الدولي ، وبيّن بأن الجامعة حققت تقدماً بمقدار (13) مرتبة في معيار السمعة الأكاديمية، لتصل إلى المرتبة (87) عربياً، وتدخل ضمن أفضل (100) جامعة عربية في هذا المؤشر، كما تقدمت (27) مرتبة في معيار سمعة أرباب العمل، محققةً المرتبة (91) عربياً، بما يعكس جهود الجامعة المستمرة في تطوير كفاءات الخريجين وفرصهم المهنية وتعزيز مواءمة البرامج التعليمية مع احتياجات سوق العمل.

و أضاف الحمد بأن جامعة عمان العربية تقدمت (8) مراتب في معيار البحث العلمي والانفتاح الدولي لتحل بالمرتبة السابعة عربية بمعيار الاستشهادات البحثية، بما يدعم توجهها نحو تعزيز جودة الإنتاج العلمي، وتوسيع التعاون البحثي، وتطوير الشراكات الأكاديمية مع الجامعات والمؤسسات الدولية بما ينعكس على كفاءة طلبتها وأعضاء ال هيئة التدريس ية لديها، كما أشار إلى تقدم الجامعة (18) مرتبة أيضاً في معيار التأثير الرقمي محققة المرتبة الخامسة عربياً، بما يعكس تنامي حضورها الرقمي واتساع نطاق الوصول إلى محتواها ومخرجاتها الأكاديمية، وتقدمها (8) مراتب في معيار أعضاء الهيئة التدريسية الحاصلين على مؤهلات علمية عليا، لتحل في المرتبة (37) عربياً، في مؤشر يعكس اهتمامها بتعزيز بتأهيل كوادرها الأكاديمية.