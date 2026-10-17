"أبل" تصف الطلب على آيفون ديو بـ"الاستثنائي".. ومواعيد التسليم تمتد إلى 2027

خبرني - وصفت شركة أبل الطلب على هاتف آيفون ديو القابل للطي بأنه "استثنائي بكل المقاييس"، وذلك في بيان قدمته لصحيفة "فاينانشال تايمز". وأكدت الشركة أنها "تعمل جاهدة لإيصال هذا المنتج الثوري الجديد إلى أيدي العملاء في أسرع وقت ممكن".

وفتحت "أبل" باب الطلب المسبق على هاتف آيفون ديو يوم الجمعة، ولم يستغرق الأمر وقتًا طويلًا حتى نفدت الكميات المتاحة. ففي غضون دقائق، انتقلت مواعيد التسليم من 23 أكتوبر إلى نوفمبر، وبعدها وصلت تقديرات مواعيد التسليم إلى 25 يناير.



ولم يعد من الممكن طلب هاتف آيفون ديو من موقع "أبل" لتسليمه خلال عام 2026، إذ سيتعين على العملاء الذين يشترونه الآن الانتظار حتى أوائل عام 2027، بحسب تقرير لموقع "MacRumors" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

وقبل بدء الطلبات المسبقة، أشارت تقارير إلى احتمال محدودية المعروض بسبب صعوبات في التصنيع.

ومع ذلك، ففي حالات سابقة لإطلاق هواتف آيفون شهدت محدودية في الإمدادات، تمكنت "أبل" أحيانًا من شحن الأجهزة في وقت أبكر مما كان متوقعًا؛ لذا فمن المحتمل أن تنجح الشركة في تسريع وتيرة تلبية الطلبات المتراكمة قبل الموعد المحدد. لكن لا توجد ضمانات، ومن الواضح أن الكثيرين سيضطرون للانتظار لأشهر.

ولم توضح "أبل" بعد ما إذا كان سيكون هناك مخزون من هاتف آيفون ديو متاحًا للشراء المباشر من المتاجر في 23 أكتوبر.

ويشير موقع "أبل" إلى احتمال توفر بعض الوحدات للاستلام من المتاجر اعتبارًا من الأسبوع المقبل، إذ تظهر ملاحظة تطلب من العملاء التحقق مجددًا من التوفر في 24 أكتوبر.

وتبدأ أسعار آيفون ديو من 1999 دولارًا، وتصل إلى 3199 دولارًا للطراز المزود بسعة تخزين تبلغ 2 تيرابايت. ومن المقرر تسليم الطلبات الأولى إلى العملاء في 23 أكتوبر.