ترمب: غوغل رفضت إطلاق اسمي على أحد المحيطات

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب لأنصاره، يوم الجمعة، إنه حاول إقناع شركة التكنولوجيا الأميركية "غوغل" بإطلاق اسمه على أحد المحيطات، لكنها رفضت الاقتراح.

وخلال كلمة ألقاها في تجمع انتخابي بولاية جورجيا، أوضح ترمب أنه اقترح على ممثلي عملاق الإنترنت إعادة تسمية المحيط الأطلسي أو الهادي ليصبح "محيط ترامب".

ووفقاً لترمب، ردّوا بغضب: "لقد اكتفينا. هذا يكفي. لن نفعل المزيد".



وكان ترمب أصدر أمراً تنفيذيا في عام 2025 بتغيير اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أميركا"، وفي أغسطس (آب) الماضي أطلق اسم "بحيرة أميركا" على "بحيرة أونتاريو"، التي تقع على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا.

واعتمدت "غوغل" التعديلين على خرائطها للمستخدمين في الولايات المتحدة.

وقال ترمب لأنصاره إنه أرسل إلى "غوغل" خريطة تحمل اسم "محيط ترامب"، غير أن ممثلي الشركة رفضوا الفكرة.

وقال ترمب إنه كان يمزح فقط هذه المرة، لكنه أضاف أن الفكرة لم تكن الأسوأ التي خطرت له على الإطلاق.

ولطالما أعرب ترمب عن رغبته في إعادة تسمية أحد المحيطات. كما طرح فكرة إعادة تسمية مضيق هرمز ليصبح "مضيق ترامب"، في محاولة واضحة لاستفزاز إيران، في ظل الحرب بين الجانبين.