الضمان يمنح المنشآت المدينة فرصة لإلغاء فوائد التقسيط.. وهذه الشروط

خبرني - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المنشآت المدينة إلى الاستفادة من تسهيلات تخفيض فائدة تقسيط المديونية، والتي تتيح إلغاء الفائدة بالكامل أو تخفيضها وفق نسبة الدفعة الأولى، وذلك حتى 31 كانون الأول 2026.

وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي، أن المنشآت التي تسدد دفعة أولى لا تقل عن 25% من إجمالي مديونيتها تستفيد من إلغاء فائدة التقسيط بالكامل، فيما تنخفض الفائدة إلى 1% للمنشآت التي تسدد دفعة أولى بنسبة 20%، وإلى 2% للمنشآت التي تسدد دفعة أولى بنسبة 15%.

وبينت أن هذه التسهيلات تهدف إلى مساندة المنشآت ومراعاة ظروفها الاقتصادية، وإتاحة الفرصة أمامها لتصويب أوضاعها وتسوية مديونياتها، بما يحقق مصالحها ويحافظ في الوقت ذاته على الحقوق التأمينية للعاملين.

ودعت المؤسسة المنشآت المدينة إلى مراجعة فروعها أو التواصل عبر قنواتها الرسمية لمعرفة آلية الاستفادة من القرار وإجراءات تقسيط المديونية، والمبادرة إلى تسوية أوضاعها قبل انتهاء فترة التسهيلات نهاية العام الحالي.