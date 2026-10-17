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98% من الدراجات النارية اجتازت فحوصات السلامة ضمن الحملة الشتوية في الأردن

  • 17 أكتوبر 2026
  • 10:50
98 من الدراجات النارية اجتازت فحوصات السلامة ضمن الحملة الشتوية في الأردن

خبرني - قال رئيس المعهد المروري، المقدم علي المومني، السبت، إن 98% من الدراجات النارية التي خضعت لفحوصات السلامة العامة ضمن الحملة الشتوية اجتازت الفحص بنجاح حتى اليوم، بهدف التأكد من سلامتها وملاءمتها للمسير على الطرق العامة.

وأضاف المومني أن مديرية الأمن العام تطلق الحملة الشتوية سنويا قبل بداية فصل الشتاء، للتدقيق على صلاحية المركبات وتعزيز السلامة المرورية، والتأكد من ملاءمتها للشوارع العامة، خاصة مع الظروف الجوية المصاحبة لفصل الشتاء.

ودعا المومني سائقي الدراجات النارية إلى التأكد من صلاحية دراجاتهم، موضحا أن الحملة تشمل الدراجات الموجودة في مختلف مناطق المملكة، وتستهدف إجراء فحوصات السلامة العامة.

وفيما يتعلق بالأصوات الصادرة عن بعض الدراجات النارية، خاصة خلال ساعات الليل وما تسببه من إزعاج للسكان في الأحياء السكنية، أكد المومني أن الفحوصات تشمل التدقيق على تركيب مضخمات الصوت على العوادم، مبينا أن ذلك يعد مخالفة قانونية.

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