الاردن .. وزارة التربية توضح شروط الترقية إلى مدير مدرسة

خبرني - حددت أسس الترقية إلى وظيفة مدير مدرسة في مدارس وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لعام 2026 مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، تشمل الخبرة التعليمية، والمؤهل العلمي، وتقييم الأداء السنوي، والسجل التأديبي، إلى جانب الحصول على تأهيل متخصص في القيادة التعليمية.

وبحسب المادة الثالثة من أسس الترقية، يشترط في المتقدم استكمال المتطلبات المحددة وفق بطاقة الوصف الوظيفي المبني على الكفايات الوظيفية، مع استيفاء الشروط المتعلقة بسنوات الخدمة والرتبة والمؤهلات والتدريب المعتمد.

تشترط الأسس ان يمتلك المتقدم خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التعليم، على ان يكون من بينها سنة واحدة بمسمى مساعد مدير مدرسة.

كما يشترط ان يكون حاصلا على درجة البكالوريوس بوصفها الحد الادنى للمؤهل العلمي، وان تكون الشهادة الجامعية الاولى من برنامج لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة واحدة بعد الشهادة الجامعية الاولى، وفقا لما ورد في النص المتعلق بالمؤهل العلمي المطلوب.

وتحدد الاسس رتبة معلم كحد ادنى للتقدم الى وظيفة مدير مدرسة، بما يعني ضرورة استيفاء المتقدم لمتطلبات الرتبة الوظيفية المحددة ضمن شروط الترقية.

وتتضمن شروط الترقية ان لا يقل تقدير المتقدم في تقرير تقييم الاداء السنوي عن «إنجاز المهام بالمستوى المطلوب» للسنة السابقة لشغور الوظيفة.

كما تشترط الاسس خلو سجل المتقدم من العقوبات التأديبية لمدة سنتين، باستثناء عقوبة «التنبيه».

وفي ما يتعلق بالتأهيل المهني والقيادي، يتعين على المتقدم ان يكون حاصلا على شهادة الدبلوم العالي لاعداد المعلمين، او ان يكون قد اجتاز دورة القيادة التعليمية المعتمدة من الوزارة، او اي برنامج تدريبي تعتمده الوزارة لهذه الغاية.

وتنص الاسس على ان لا تقل مدة الدورة او البرنامج التدريبي المعتمد عن 160 ساعة تدريبية، ضمن متطلبات الترشح للترقية الى وظيفة مدير مدرسة لعام 2026.