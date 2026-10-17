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تحليل دم بسيط قد يكشف التغيرات الخطيرة في الكبد

  • 17 أكتوبر 2026
  • 10:15
تحليل دم بسيط قد يكشف التغيرات الخطيرة في الكبد

خبرني - أظهرت دراسة جديدة أجراها علماء من جامعة شينشو اليابانية أن تحليلا عاديا للدم قد يساعد في الكشف عن التغيرات البنيوية في الكبد والتنبؤ بخطر حدوث مضاعفات خطيرة.

فقد حلل الباحثون بيانات أكثر من 5000 شخص، من بينهم مرضى مصابون بمرض الكبد الدهني، وهي حالة تتراكم فيها الدهون الزائدة في الكبد، مما قد يؤدي مع الوقت إلى الالتهاب وتكوّن النسيج الندبي واضطراب وظائف الكبد، ووجدوا أن مستوى البروتين C7 في الدم قد يكشف عن حالة الكبد، إذ كلما ارتفعت تركيزاته زادت حدة تلف العضو وارتفع خطر الإصابة بالمضاعفات.

كما أظهرت النتائج أن خطر المضاعفات الخطيرة لدى المرضى الذين تجاوزت لديهم مستويات C7 عتبة 140 ميكروغرام/مل كانت أعلى بنحو 4.5 مرة، حتى بعد الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى، وتشمل هذه المضاعفات السرطان ومضاعفات خطيرة أخرى.

وبينت تجارب إضافية أن بروتين C7 مرتبط بوظيفة الخلايا المشاركة في تكوين النسيج الندبي في الأعضاء، ما يفسر أن ارتفاع تركيزه في الجسم يساهم في تدهور حالة الكبد.

ويرى الباحثون أن قياس مستوى البروتين المذكور في الدم قد يصبح في المستقبل وسيلة بسيطة لتحديد المرضى المعرضين لارتفاع خطر الإصابة بالمضاعفات الناجمة عن أمراض الكبد.

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