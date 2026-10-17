هل تساعدك المشروبات الدايت على خسارة الوزن؟.. دراسة تجيب

خبرني - لطالما أثارت المشروبات الغازية الخالية من السكر، المعروفة باسم "الدايت"، جدلاً بين خبراء التغذية بشأن دورها في إنقاص الوزن وتأثيراتها الصحية على المدى الطويل. فبينما يرى بعض الخبراء أنها قد تساعد على تقليل استهلاك السكر والسعرات الحرارية عند استخدامها بديلاً للمشروبات المحلاة بالسكر، يثير آخرون تساؤلات بشأن الآثار المحتملة للاستهلاك المنتظم للمحليات الصناعية.

والآن، تضيف تجربة بريطانية عشوائية مضبوطة استمرت عامين ونُشرت في "المجلة البريطانية للتغذية" أدلة جديدة إلى هذا النقاش، إذ وجدت أن الأشخاص الذين شربوا مشروبات غازية دايت يومياً فقدوا وزناً قريباً مما فقده المشاركون الذين شربوا الماء، مع تحسن في عدد من المؤشرات الصحية.



لكن النتائج لا تعني أن المشروبات الدايت تتفوق على الماء، كما أنها لا تحسم جميع التساؤلات المتعلقة بسلامة المحليات الصناعية على المدى الطويل، بحسب تقرير نشره موقع "Eating Well".

تجربة استمرت عامين

أجرى باحثون في جامعة ليفربول تجربة "سويتش"، التي شملت 493 بالغاً يعانون زيادة الوزن أو السمنة، وكانوا يشاركون في برنامج منظم لإدارة الوزن يعتمد على تغيير السلوكيات اليومية.

وُزّع المشاركون عشوائياً على مجموعتين؛ تناولت الأولى الماء يومياً، بينما تناولت الثانية مشروبات غازية دايت متوافرة تجارياً، محلاة بأحد المحليات الصناعية، مثل الأسبارتام أو أسيسولفام البوتاسيوم أو السكرالوز.

النتائج

أظهرت النتائج أن المجموعتين فقدتا وزناً خلال فترة الدراسة، إذ بلغ متوسط خسارة الوزن نحو 4.8 كيلوغرام لدى من شربوا المشروبات الدايت يومياً، مقابل 3.7 كيلوغرام لدى من شربوا الماء.

ورغم أن متوسط خسارة الوزن كان أعلى في مجموعة المشروبات الدايت، فإن الفارق بين المجموعتين لم يصل إلى مستوى الدلالة الإحصائية. وهذا يعني أن الدراسة لم تثبت تفوق المشروبات الدايت على الماء في إنقاص الوزن.

وسجلت المجموعتان أيضاً انخفاضاً في محيطي الخصر والورك، وتحسناً في تركيب الجسم وضغط الدم والكوليسترول، من دون اختلافات واضحة بينهما في هذه المؤشرات. واستمر فقدان الوزن خلال السنة الثانية، حتى بعد انتهاء الدعم السلوكي المنظم.

كما انخفض استهلاك السكر لدى المجموعتين، مع تراجع أكبر قليلاً لدى مجموعة المشروبات الدايت، وهو ما يرجح الباحثون أنه قد يرتبط باستبدال المشروبات المحلاة بالسكر بخيارات خالية منه.

هل تنفي النتائج مخاوف المحليات الصناعية؟

قالت البروفيسورة جوان هارولد من جامعة ليفربول إن النتائج لا تدعم المخاوف من أن المحليات الصناعية تؤدي بالضرورة إلى زيادة الوزن أو تعطل جهود إنقاصه، مشيرة إلى أهمية الأدلة المستمدة من التجارب العشوائية طويلة الأمد.

ومع ذلك، لا يمكن اعتبار هذه النتائج دليلاً على أن جميع المحليات الصناعية آمنة في كل الظروف، أو أن المشروبات الدايت لا ترتبط بأي آثار صحية أخرى. فقد ركزت الدراسة على الوزن ومجموعة محددة من المؤشرات الأيضية، ولم تُصمّم لتقييم جميع المخاطر الصحية المحتملة للاستهلاك طويل الأمد.

تمويل صناعي وحدود تستدعي الحذر

من النقاط التي تستحق الانتباه أن الدراسة تلقت تمويلاً من "الجمعية الأميركية للمشروبات". ولا يعني التمويل الصناعي بالضرورة أن النتائج غير موثوقة، لكنه يمثل عاملاً مهماً عند تقييم الأبحاث المتعلقة بمنتجات الجهات الممولة، إلى جانب النظر في تصميم الدراسة وتحليل البيانات واستقلالية الباحثين.

ولم تتناول الدراسة جميع الآثار الصحية المحتملة للمحليات الصناعية، كما لا تكفي مدة العامين وحدها لحسم الأسئلة المتعلقة بالتأثيرات التي قد تظهر بعد فترات أطول

هل تستبدل الماء بالمشروبات الدايت؟

يرى البروفيسور جيسون هالفورد من جامعة ليدز أن الدراسة توفر أدلة سريرية طويلة الأمد تدعم استخدام المشروبات المحلاة بالمحليات غير المغذية بديلاً للمشروبات السكرية لدى الأشخاص الذين يحاولون إدارة أوزانهم.

وفي الحياة اليومية، قد يكون التحول من المشروبات الغازية المحلاة بالسكر إلى النسخ الخالية منه خياراً يساعد على تقليل السكر المضاف والسعرات الحرارية. لكن ذلك لا يعني أن استبدال الماء بالمشروبات الدايت ضروري أو أنه يمنح فائدة إضافية مؤكدة لإنقاص الوزن.

فالماء يظل خياراً أساسياً للترطيب، ولا تقدم الدراسة سبباً يدعو من اعتادوا شربه إلى تغيير هذه العادة. كما أن نتائجها لا تثبت أن المشروبات الدايت تتفوق على الماء، بل تشير إلى أن خسارة الوزن كانت متقاربة بين المجموعتين في ظروف التجربة.

ماذا تقول الأدلة؟

تشير تجربة "سويتش" إلى أن شرب المشروبات الغازية الدايت يومياً لمدة عامين لم يمنع المشاركين من إنقاص الوزن، وأن متوسط خسارتهم كان قريباً من متوسط خسارة من شربوا الماء. لكن الفارق لم يكن ذا دلالة إحصائية، ما يعني أن الدراسة لم تثبت تفوق أحد الخيارين على الآخر.

وبالنسبة إلى من يشربون المشروبات المحلاة بالسكر، قد يساعد الانتقال إلى خيارات خالية منه على تقليل استهلاك السكر والسعرات الحرارية.

أما الماء، فيبقى خياراً مناسباً للترطيب اليومي، ولا يوجد ما يدعو إلى استبداله بالمشروبات الدايت بهدف إنقاص الوزن استناداً إلى هذه النتائج وحدها.