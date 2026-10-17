في الـ86 من عمره.. تركي يدخل القفص الذهبي مع عروس تبلغ 72 عاما

خبرني - في قصة تؤكد أن الحب والسعادة لا يرتبطان بعمر معين، احتفل تركي يبلغ من العمر 86 عاما، في مراسم زفاف أقيمت شمال غربي بلاده.

ووفق وسائل إعلام تركية، احتفل فوزي ياغيز، البالغ من العمر 86 عاما، بزواجه من مولكوناز هاسدمير، البالغة 72 عاما، في مراسم زواج أُقيمت في قضاء ديلوفاسي بولاية كوجالي.

وأشرف رئيس بلدية ديلوفاسي، رمضان أومير أوغلو، على مراسم عقد القران، بحضور عدد من المسؤولين.

وتبادل العروسان عهود الزواج، معلنين رغبتهما في قضاء ما تبقى من حياتهما معا، وسط أجواء احتفالية عكست فرحتهما بهذه الخطوة الجديدة.

وتسلم الزوجان وثيقة الزواج، قبل أن تختتم المراسم بالتقاط الصور التذكارية وتلقي التهاني من الحاضرين.

من جانبه، هنأ رئيس بلدية ديلوفاسي الزوجين، مؤكدا أن قصتهما تجسد أن الحب لا عمر له، وأن السعادة لا ترتبط بوقت محدد، مشيرا إلى أن فرحتهما تعكس قيمة المحبة والاحترام والوفاء والشراكة في الحياة.