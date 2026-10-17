بعد يوم من وصولها اليمن.. وفاة طالبة أردنية بحادث دهس أثناء استكمال دراستها

خبرني - فارقت الطالبة الاردنية آمنة معاوية الرواشدة الحياة إثر تعرضها لحادث دهس في اليمن، بعد يوم واحد فقط من وصولها إلى البلاد لاستكمال دراستها، في حادثة مؤلمة انهت رحلتها التعليمية قبل ان تتمكن من مواصلتها.

وكانت الرواشدة تدرس في السنة الثانية من المرحلة الثانوية، وقد وصلت إلى اليمن بهدف مواصلة تحصيلها العلمي، قبل ان تتعرض لحادث الدهس الذي اودى بحياتها.

وجاءت وفاة الطالبة الاردنية بعد وقت قصير من وصولها إلى اليمن، حيث كانت تستعد لمواصلة دراستها، قبل ان تتحول رحلتها التعليمية إلى فاجعة.

واثار نبأ وفاة آمنة حالة من الحزن، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة لها، وبالصبر والسلوان لاسرتها وذويها في مصابهم الاليم.

