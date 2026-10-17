سيارة تسلا رودستر.. حقيقة أم خدعة؟

خبرني - تثير سيارة "تسلا رودستر" الجديدة اهتمامًا مع الحديث عن نسخة "روكيت" ذات المقعد الواحد، التي تتضمن خططًا لتمكينها من التحليق.

تسلا رودستر.. سيارة تتجاوز سرعتها 370 كم/ساعة

كشفت "تسلا" عن سيارة "رودستر" الجديدة، التي تتضمن تقنيات تسمح لها بتنفيذ حركات استعراضية، من بينها السير بالمقلوب والقفز فوق السيارات.

وتتضمن السيارة مراوح أسفلها تساعدها على الالتصاق بالمسار حتى أثناء السير بالمقلوب، إلى جانب دافعات تعمل بالغاز المضغوط، بهدف رفعها عن الأرض والتحكم في حركتها في الهواء.

وبحسب الأرقام المعلنة، يمكن أن تتجاوز سرعة السيارة 370 كيلومترًا في الساعة، فيما تستطيع الوصول إلى سرعة 97 كيلومترًا في الساعة خلال أقل من ثانية.

لكن هذه الأرقام تتعلق بسرعتها على الأرض، ولا تمثل سرعتها أثناء الطيران.

سيارة تسلا الطائرة.. ماذا نعرف عن قدراتها في الجو؟

رغم الحديث عن إمكانية تحليق السيارة، لم تُعلن حتى الآن أرقام رسمية توضح مدى ارتفاعها عن الأرض، أو عدد الثواني التي يمكن أن تبقى خلالها في الهواء، أو المسافة التي تستطيع قطعها أثناء الطيران.

وبالتالي، لا تتوافر حتى الآن بيانات رسمية تحدد أداء السيارة في الجو، بما في ذلك سرعتها أو مدة تحليقها.

نسخة روكيت من تسلا رودستر.. مقعد واحد للاستعراض

لا تعني التقنيات المستخدمة أن جميع سيارات "رودستر" ستكون قادرة على الطيران، إذ تتضمن جميع النسخ دافعات، لكن نسخة "روكيت" المخصصة للتحليق تأتي بمقعد واحد فقط.

وتُصمم هذه النسخة للاستعراض، وليست مخصصة للسير على الطرق، فيما يُخطط لبدء إنتاجها خلال عام 2028.

هل أصبحت سيارة إيلون ماسك الطائرة حقيقة؟

حتى الآن، لا يمكن اعتبار السيارة الطائرة حقيقة متاحة للاستخدام، إذ لا تزال الفكرة في إطار نموذج تجريبي، مع غياب أرقام رسمية عن قدراتها الفعلية على التحليق.

وبينما تثير نسخة "روكيت" تساؤلات بشأن مستقبل السيارات القادرة على الطيران، لا تزال فكرة استخدام سيارة من هذا النوع للتنقل جوًا بين المدن، بعيدة عن أن تصبح واقعًا مؤكدًا.