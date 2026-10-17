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5 شهداء خلال الـ 24 ساعة الماضية والاحتلال يواصل نسف المنازل شرق غزة

  • 17 أكتوبر 2026
  • 09:21
5 شهداء خلال الـ 24 ساعة الماضية والاحتلال يواصل نسف المنازل شرق غزة

خبرني - يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ 375 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وأدّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد خمسة من المواطنين وإصابة أعداد أخرى بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واغتال الاحتلال المواطن عبيدة مرتجي باستهدافه بحي النصر غربي مدينة غزة.

واستشهدت المواطنة هدي نايف ابو عدوان 50 عاما وذلك اثر اصابتها بطلق ناري من الاحتلال بمنطقه بئر 19 شمال مدينة رفح جنوب القطاع.

واستشهد مساء الجمعة مواطن برصاص طائرة مسيرة (كواد كابتر) في منطقة التوام شمال غزة.

وأكدت مصادر طبية ان الشهيد هو حاتم خليل أبو حسنين 45 عاماً
كما استشهد مواطن باستهداف في محيط الاتصالات بمنطقة الفالوجا شمال غزة

وأكدت مصادر محلية استشهاد أدهم خليل معروف واصابة اخرين بجراح.

وفجر اليوم أطلقت اليات الاحتلال سلسلة من قذائف المدفعية جنوب غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع قبل نصف ساعة من الآن.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزل لعائلة ابو اسعيد شرق مخيم المغازي .

واصيب مواطن برصاص الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط القطاع ونفذ جيش الاحتلال عدة عمليات نسف لمنازل المواطنين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

الاحصائيات

منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1505 شهداء، إضافة إلى 5332 مصابا، وإجمالي حالات الانتشال:838 شهيد.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 74396 شهيدا، و175449 مصابا.

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