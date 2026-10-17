وداعاً لدهون البطن؟.. حقنة تجريبية تكشف نتائج واعدة

خبرني - أظهرت حقنة تجريبية تستهدف الخلايا الدهنية نتائج واعدة في تجارب بشرية مبكرة، بعدما ساهمت في خفض الدهون الحشوية المتراكمة في عمق البطن، ما يفتح المجال أمام نهج جديد لمكافحة السمنة ومضاعفاتها الصحية.

ويعمل العقار، المعروف باسم CBL-514، بطريقة مختلفة عن العلاجات التقليدية لإنقاص الوزن، إذ يحفّز عملية تُعرف باسم "الموت المبرمج للخلايا"، وهي آلية بيولوجية تؤدي إلى تفكك الخلية وموتها. ويستهدف العقار الخلايا الدهنية، بهدف تقليل مخزون الدهون في الجسم، بحسب تقرير نشره موقع "Science Daily".

وعُرضت نتائج الأبحاث المتعلقة بالعقار خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة السكري في ميلانو، وشملت بيانات عن تأثيره في الدهون تحت الجلد والدهون الحشوية المحيطة بالأعضاء الداخلية.

انخفاض الدهون الحشوية بنحو 12%

حلّل البروفيسور تيموثي غارفي من جامعة ألاباما في برمنغهام، بالتعاون مع فريق من شركة "كاليواي بيوفارماسيوتيكالز" المطوّرة للعقار، بيانات تجربتين سريريتين من المرحلة الثانية، استخدم فيهما الباحثون فحوص الرنين المغناطيسي لقياس التغيرات في حجم الدهون الحشوية.

وشملت البيانات المشاركين الذين تراوحت مؤشرات كتلة الجسم لديهم بين 22 و30، إذ تلقى 23 مشاركاً العقار، مقابل 17 مشاركاً تلقوا دواءً وهمياً. وحُقنت المادة التجريبية في منطقة أسفل البطن كل ثلاثة أسابيع، لمدة تصل إلى 12 أسبوعاً، بجرعات بلغت 600 ملغ كحد أقصى.

النتائج

وأظهرت النتائج أن متوسط حجم الدهون الحشوية انخفض بنسبة 12.01% لدى المجموعة التي تلقت العقار، بعد أربعة أسابيع من الحقنة الأخيرة، في حين ارتفع بنسبة 5.68% لدى مجموعة الدواء الوهمي، بفارق بلغ 17.69 نقطة مئوية بين المجموعتين.

وخلال متابعة لاحقة، ظل حجم الدهون الحشوية أقل بنسبة 10.45% مقارنة بمستواه الأساسي لدى المجموعة التي تلقت العقار، بينما ارتفع بنسبة 11.76% لدى المجموعة التي تلقت الدواء الوهمي، بفارق بلغ 22.21 نقطة مئوية.

وتشير هذه النتائج إلى احتمال استمرار تأثير العقار لأسابيع بعد انتهاء العلاج، لكنها لا تكفي وحدها لتحديد مدى استدامة النتائج على المدى الطويل.

لماذا تمثل الدهون الحشوية خطراً صحياً؟

تختلف الدهون الحشوية عن الدهون الموجودة تحت الجلد، إذ تتراكم في عمق البطن حول أعضاء مثل الكبد والأمعاء. وترتبط زيادتها باضطرابات التمثيل الغذائي، ومقاومة الإنسولين، وارتفاع خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ولا تقتصر أهمية خفض هذه الدهون على تحسين المظهر الخارجي، بل تمتد إلى احتمال تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بتراكمها. ومع ذلك، فإن انخفاض حجم الدهون في الفحوص لا يعني بالضرورة أن العقار يقلل بالفعل معدلات الإصابة بالأمراض أو مضاعفاتها؛ إذ يتطلب إثبات ذلك دراسات سريرية إضافية.

هل يساعد العقار على منع استعادة الوزن؟

تتمثل إحدى الفرضيات التي يدرسها الباحثون في إمكانية استخدام العقار إلى جانب أدوية السمنة، مثل "ويغوفي" و"زيباوند"، للحد من استعادة الوزن بعد التوقف عن العلاج.

وعلى الرغم من الفعالية التي أظهرتها بعض أدوية إنقاص الوزن، فإن كثيراً من المرضى يستعيدون جزءاً من الوزن المفقود بعد التوقف عنها. ويبحث العلماء ما إذا كان استهداف الخلايا الدهنية نفسها قد يساعد على تقليل هذه المشكلة.

ويفترض الباحثون أن تقليل عدد الخلايا الدهنية قد يحد من قدرة الجسم على تخزين الدهون مجدداً، لكن هذه الفرضية لم تثبت بعد لدى البشر، ولا يمكن اعتبار النتائج الحيوانية دليلاً على أن العقار سيمنع استعادة الوزن لدى المرضى.

الآثار الجانبية

أشارت النتائج الأولية إلى أن العقار كان مقبول التحمل عموماً، وكانت معظم الآثار الجانبية المسجلة موضعية ومؤقتة، مثل الألم والتورم والاحمرار في منطقة الحقن، وتراوحت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة.

لكن البيانات المتاحة لا تزال محدودة بسبب صغر حجم العينات وقصر مدة المتابعة، ما يجعل تقييم السلامة على المدى الطويل أمراً ضرورياً قبل تحديد مدى ملاءمة العقار للاستخدام على نطاق واسع.

تجارب أوسع قبل اعتماده

لا يزال CBL-514 عقاراً تجريبياً، وتحتاج نتائجه إلى تأكيد من خلال تجارب سريرية أكبر وأطول مدة، لتحديد مدى فعاليته وسلامته، ومعرفة ما إذا كان خفض الدهون الحشوية يترجم إلى فوائد صحية مستدامة.

وتستهدف الدراسات المقبلة أيضاً تقييم إمكانية استخدامه مع أدوية السمنة، والتحقق مما إذا كان الجمع بين العلاجات يساعد على الحفاظ على الوزن بعد التوقف عنها.

وبينما تثير النتائج الأولية اهتمام الباحثين بإمكانات هذا النهج، فإن تحديد مكانة العقار في علاج السمنة سيعتمد على نتائج التجارب المقبلة، وليس على الانخفاض المسجل في الدهون وحده.