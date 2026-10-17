إصابات الحصبة في الولايات المتحدة تتجاوز 4400 حالة.. وبنسلفانيا تتصدر التفشي

خبرني - تجاوزت إصابات الحصبة في الولايات المتحدة 4400 حالة منذ بداية عام 2026، مع استمرار ارتفاع الأعداد ودخول مئات المصابين إلى المستشفيات.

وسجلت ولاية بنسلفانيا وحدها أكثر من 1200 إصابة، وفق أحدث البيانات الصحية المنشورة حتى 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وتثير الأرقام مخاوف بشأن اتساع نطاق تفشي المرض شديد العدوى.

وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الجمعة، تسجيل 4410 إصابات مؤكدة بالحصبة في البلاد حتى 15 أكتوبر، بزيادة 330 حالة مقارنة بالتحديث السابق قبل أسبوع. كما بلغ عدد حالات دخول المستشفيات المرتبطة بالمرض 451 حالة منذ بداية العام.

الأطفال والمراهقون الأكثر إصابة بالحصبة

أظهرت البيانات الأمريكية أن الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عامًا يمثلون الفئة الأكثر تضررًا، إذ سجلت هذه الفئة 1856 إصابة، بما يعادل 42% من إجمالي الحالات.

وجاء البالغون الذين تبلغ أعمارهم 20 عامًا فأكثر في المرتبة التالية، بإجمالي 1787 إصابة، تمثل نحو 41% من الحالات المسجلة، ما يعكس انتشار المرض بين الفئات العمرية المختلفة، وعدم اقتصار التفشي على الأطفال وحدهم.

بنسلفانيا تسجل 1260 إصابة و238 حالة دخول للمستشفيات

تتصدر ولاية بنسلفانيا المشهد مع استمرار ارتفاع الإصابات، إذ أعلنت وزارة الصحة بالولاية، في تحديث صدر 16 أكتوبر، تسجيل 1260 حالة مؤكدة في 43 مقاطعة منذ بداية العام، بزيادة 38 إصابة عن التحديث السابق الصادر في 14 أكتوبر/ تشرين الأول.

وبلغ عدد حالات دخول المستشفيات المرتبطة بالحصبة في الولاية 238 حالة، فيما أكدت السلطات الصحية تسجيل خمس وفيات مرتبطة بالمرض، مع استمرار التحقيق في وفاة أخرى أُبلغ عنها في مقاطعة فرانكلين.

وفي المقابل، أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بتأكيد حالتي وفاة مرتبطتين بالحصبة على المستوى الوطني خلال عام 2026، دون تحديد الولايتين اللتين سجلتا الحالتين. ويعكس الاختلاف بين الأرقام المعلنة على المستوى المحلي والوطني تباينًا في آليات تصنيف الوفيات والإبلاغ عنها، بحسب «رويترز».

الحصبة.. مرض شديد العدوى ومخاطر يمكن الحد منها

تُعد الحصبة من الأمراض الفيروسية شديدة العدوى، وتنتقل عبر الهواء عندما يسعل المصاب أو يعطس، ويمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة، خصوصًا لدى الأطفال الصغار والأشخاص غير المحصنين.

وتشمل الأعراض الأولية عادة ارتفاع درجة الحرارة والسعال وسيلان الأنف، يعقبها طفح جلدي، وقد تستدعي بعض الحالات دخول المستشفى نتيجة المضاعفات.

وتؤكد المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن التطعيم بلقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية يوفر الحماية الأساسية من المرض، وأن تلقي جرعتين من اللقاح يوفر حماية تصل إلى 97% من الإصابة بالحصبة.

ومع استمرار ارتفاع الإصابات في الولايات المتحدة، تبرز أهمية متابعة البيانات الصحية الرسمية، وتعزيز التغطية بالتطعيمات، خصوصًا في المناطق التي تشهد انتقالًا نشطًا للعدوى.