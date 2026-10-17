الذكاء الاصطناعي والنفط يدفعان «وول ستريت» لتراجع حاد

خبرني - أغلقت وول ستريت على انخفاض حاد، الجمعة، بفعل مخاوف شركات الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار النفط.

وتعرضت أسهم شركات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مثل كورويف وبرودكوم وغيرها لضغوط متجددة، في حين أثرت قفزة في أسعار النفط على المتعاملين مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع.

وواصل المؤشر ناسداك خسائره التي بدأها في وقت سابق من الأسبوع، متأثرا بالمخاوف من أن شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي المثقلة بالديون قد لا تحقق أرباحا في الوقت المناسب لسداد ديونها، لا سيما مع توقع ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وتابع المستثمرون اليوم أيضا ارتفاع أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة بسبب مخاوف إزاء الإمدادات من الشرق الأوسط.

وقال روب هاوورث، كبير استراتيجيي الاستثمار في (يو.إس بنك ويلث مانجمنت) في سياتل "هناك بعض المخاوف في السوق. تميل أسعار النفط المرتفعة، على وجه الخصوص، إلى التأثير سلبا على مضاعف الربحية للأسهم، ولذا أعتقد أن المستثمرين يتوخون الحذر مع اقتراب نهاية الأسبوع بدلا من المخاطرة أكثر".

ومما يزيد من المخاوف بشأن تمويل الذكاء الاصطناعي، ما أوردته رويترز نقلا عن مصادر مطلعة بأن بعض المستثمرين الحاليين والمحتملين في شركة أنثروبيك يدرسون تقييما أقل للشركة في طرحها العام الأولي المرتقب.

وتشير بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 فقد 85.44 نقطة، أو 1.10 بالمئة، ليغلق عند 7658.62 نقطة، وخسر المؤشر ناسداك المجمع 572.99 نقطة، أو 2.15 بالمئة، ليغلق عند 26137.85. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 189.01 نقطة، أو 0.36 بالمئة، ليغلق عند 51990.05 نقطة.