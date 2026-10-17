ترمب يخفف الضغط على موسكو.. لا عقوبات لمشتري النفط الروسي

خبرني - منح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إعفاء من عقوبات ورسوم جمركية تستهدف مشتري النفط الروسي.

وأصدر ترمب، الجمعة، إعفاء من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية مرتبطة بروسيا قبل أيام من دخولها حيز التنفيذ بموجب قانون وقعه الشهر الماضي، بما في ذلك رسوم على سلع البلاد وعقوبات على شراء نفطها وغازها.

وقال ترمب في أمر تنفيذي أصدره البيت الأبيض إن الإعفاء يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة.

وأبدى ترمب تقاربا مع روسيا ووجه انتقادات علنية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بما في ذلك تلميحه إلى أن كييف تحتاج إلى قائد جديد.

وقبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي يخوض فيها الجمهوريون بزعامة ترامب معركة للحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في مجلسي الكونجرس، قال محللون إن الإجراءات الجديدة كان يمكن أن تنطوي على خطر زيادة أسعار النفط أكثر، في وقت يواجه فيه الأمريكيون بالفعل ارتفاعا في التكاليف يُعزى بدرجة كبيرة إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

والتشريع كان سيفرض رسوما جمركية تصل إلى 100 بالمئة خلال 30 يوما على جميع السلع التي تدخل الولايات المتحدة من أكبر خمس دول مستوردة للنفط الخام أو الغاز الروسي، وكذلك على أي دولة تشتري النفط أو الغاز عن علم بعد 30 يوما من إقرار القانون أو تكون من بين أكبر خمس دول تساعد روسيا على التهرب من العقوبات.

ويتيح القانون للرئيس إعفاء العقوبات بمجرد إبلاغ الكونجرس بأنه خلص إلى أنها لا تخدم المصلحة الوطنية.

وأشار الأمر الجديد إلى أن الإعفاء سيظل ساريا إلى أن يقرر ترامب أو كبار مسؤوليه أن "اتخاذ إجراء إضافي مناسب".

وقال ترمب في الأمر التنفيذي "قدمت إلى الكونجرس شهادة بأن إصدار مثل هذا الإعفاء في هذا الوقت يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة".