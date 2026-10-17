السعودية تعلن تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ في صعدة اليمنية

خبرني - أعلنت السعودية، السبت، تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة صعدة شمال اليمن.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، على منصة "إكس": "تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية بمحافظة صعدة".

وكانت السعودية اتهمت، الخميس، إيران بتشجيع الحوثيين على التصعيد ضدها، وكشفت عن مقتل 17 شخصا جراء 20 هجوما استهدف مطار الرياض.

والجمعة، عرض المالكي على منصة "إكس" ما قال إنه استهداف عمليات المليشيات الحوثية لتهريب الأسلحة عبر البحر إلى محافظة الحديدة.

كما أعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة بالمنطقة الجنوبية ومنطقة الرياض، وصاروخين من طراز (كروز) فوق البحر الأحمر، وصاروخ باليستي أطلق باتجاه ينبع.