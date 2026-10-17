الاردن .. أمطار خفيفة وانخفاض على درجات الحرارة اليوم السبت

خبرني - تسود المملكة اليوم السبت أجواء لطيفة الحرارة خلال ساعات النهار، مع استمرار درجات الحرارة دون معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام، وسط توقعات بهطول زخات مطرية خفيفة في أجزاء محدودة من شمال المملكة.اكتشف الثقافة

وبحسب تقارير الأرصاد الجوية، يبلغ متوسط درجات الحرارة نهارا نحو 24 درجة مئوية، فيما تكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا في المناطق الشمالية والوسطى، مع هبوب رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تصل إلى نحو 24 كيلومترا في الساعة.

وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة نسبيا في معظم مناطق المملكة، بينما تبقى لطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم منخفضة واستمرار الرياح الشمالية الغربية المعتدلة.