المتحدثة باسم البيت الأبيض كيتي زكريا تغادر منصبها بعد أيام فقط من توليه

خبرني - أُبعدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كيتي زكريا من منصبها بعد خمسة أيام فقط من توليه، عقب انتقادات لأدائها خلال إحاطتها الصحفية الأولى وتساؤلات بشأن مؤهلاتها القانونية، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين.

وأكد مسؤول أمريكي كبير لوكالة فرانس برس، الجمعة، مغادرة المتحدثة باسم البيت الأبيض زكاريا منصبها، بعد أقل من أسبوع على تعيينها من جانب الرئيس دونالد ترامب، في أعقاب جدل بشأن مؤهلاتها المهنية وانتقادات لأدائها خلال أول إحاطة صحفية لها.

وقال المسؤول إن ما أوردته شبكة "فوكس نيوز" بشأن مغادرة زكاريا، البالغة من العمر 41 عاماً، منصبها رسمياً، صحيح.

وأفادت تقارير بأن زكريا ستغادر المنصب، فيما لم تعلن إدارة الرئيس دونالد ترامب اسم خلف لها حتى الآن.

وكان ترامب قد قال للصحفيين، الجمعة، إنه نصح زكريا بإعادة النظر في الاستمرار بالمنصب، معتبراً أنها تعرضت لمعاملة قاسية من وسائل الإعلام، ومشيراً إلى أنه يريد لها أن تكون سعيدة.

وتعرّضت زكريا لانتقادات بعد أول إحاطة صحفية لها، الثلاثاء، إذ اقتصرت على نحو 14 دقيقة، كما واجهت أسئلة بشأن تقديم نفسها بوصفها محامية رغم إقرارها بأنها لم تجتز امتحان نقابة المحامين في الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد عيّن زكريا في 9 أكتوبر/تشرين الأول خلفاً لكارولين ليفيت، بعدما عملت في مجال الاتصالات لدى شركة "ترامب ميديا"، إلى جانب ظهورها معلّقةً سياسية في وسائل إعلام محافظة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، قد اختار كايتي زكريا، المقربة من حركة "ماغا"، لتكون المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض.

وقال الرئيس الجمهوري، لدى إعلانه التعيين عبر منصته تروث سوشال: "كان دعمها نموذجياً دائماً، وهي حليفة مخلصة ومتميزة منذ البداية. كما أنها من مؤيدي حركة ماغا (لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً) وعضو متفانٍ فيها".

وكتبت زكريا على منصة إكس بعد تعيينها: "خدمة الرئيس ترامب والشعب الأمريكي في هذا العام المفصلي الذي يوافق الذكرى الـ250 (للاستقلال) تُعد شرف العمر".

وأضافت "تتمثل مهمتنا الآن في مواصلة تحقيق نتائج قوية لبلدنا واطلاع الأمريكيين على الانتصارات الكبيرة التي تحققها هذه الإدارة يوماً بعد يوم".

من هي كايتي زكريا؟

وكتبت زكريا سابقاً مقال رأي في صحيفة "نيويورك بوست" بشأن حادثة طُلب منها خلالها التوقف عن ارتداء قبعة تحمل شعار "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" في صالة ألعاب رياضية ترتادها.

وقالت في المقال: "أجبت بأنني لن أخلع قبعة ترامب أبداً لإرضاء اليسار. هذا تعصب صريح ... حرية التعبير لا تتبخر عند باب صالة الرياضة".

المتحدث السادس للرئيس ترامب

هي متزوجة ولديها أربعة أطفال، وحاصلة على شهادة في القانون وتخرجت من جامعة بيبرداين بولاية كاليفورنيا.

عملت متدربة لدى اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري وفي مكتب الشؤون السياسية بالبيت الأبيض خلال إدارة جورج بوش عام 2006.

وعاشت في الصين بين عامي 2011 و2013 حيث عملت في مكتب محاماة.

وشغلت زكريا سابقاً منصب المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي لبضعة أسابيع، في الفترة الممتدة من فبراير/شباط إلى أبريل/نيسان 2026.

وكانت زكريا التي تقيم في كاليفورنيا تسافر ذهاباً وإياباً إلى واشنطن خلال فترة عملها المؤقت في وزارة الأمن الداخلي، ووفقاً لمصدر مطلع على الأمر، صرحت لصديق لها في ذلك الوقت بأن هذا التنقل المستمر لم يكن أمراً يمكن الاستمرار فيه لفترة طويلة، بحسب سي إن إن.

وتخلف زكريا في البيت الأبيض كارولاين ليفيت، وهي شخصية أخرى مقربة من الرئيس ترامب، التي غادرت منصبها في أغسطس/آب لأسباب عائلية.

وعملت زكريا سابقاً مستشارة قانونية لمنظمة (فيكس كاليفورنيا)، وهي جماعة محافظة تهدف إلى التصدي لـ"سيطرة اليسار الخانقة" على السياسة في الولاية، على حد وصفها.

تظهر زكريا بشكل متكرر على القناتين المحافظتين فوكس نيوز ونيوزماكس.

وتشير صفحة زكريا على منصة (لينكدإن) إلى أنها تعمل مستشارة إعلامية كبيرة في منصة ترامب (تروث سوشيال) ومجموعة (ترامب ميديا آند تكنولوجي).

وقال ترامب إن زكريا شاركت في حملاته الرئاسية، ولا سيما في الولايات المتأرجحة.