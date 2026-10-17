وستُغلق مدارس بيند أبوابها يوم الجمعة. وقال مسؤولون إن المجتمع المحلي يحتاج إلى وقت للتعافي.

وبحسب الشرطة، يدرس نحو 450 طفلاً في مدرسة سيلفر ريل الابتدائية، التي يعمل فيها أكثر من 40 شخصاً بالغاً.

ووفقاً لقاعدة بيانات إطلاق النار في المدارس من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، شهدت المدارس الأمريكية 235 حادثة إطلاق نار العام الماضي، وما لا يقل عن 140 حادثة منذ بداية هذا العام.

ولا يجوز لمن هم دون سن الثامنة عشرة شراء سلاح ناري في أوريغون.

وتسمح الولاية للقاصرين بحيازة سلاح بموافقة أهاليهم، لكن لأغراض محددة فقط، مثل الصيد.

ولم يكشف المسؤولون نوع السلاح المستخدم في الهجوم تحديداً، أو عدد الطلقات التي أُطلقت. وقالت مصادر عدة في أجهزة إنفاذ القانون لشبكة "سي بي إس نيوز" إن المشتبه به استخدم بندقية خرطوش.

وأقرّت أوريغون في السنوات الأخيرة مجموعة واسعة من قوانين السلامة المتعلقة بالأسلحة، ما وضعها في المرتبة الثانية عشرة بين الولايات الخمسين من حيث صرامة هذه القوانين، وفقاً لمنظمة "إيفري تاون فور غَن سيفتي" الداعية إلى تشديد الرقابة على الأسلحة.