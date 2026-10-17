قالت الشرطة في ولاية أوريغون الأمريكية، إن فتى يبلغ من العمر 16 عاماً قتل ثلاثة أطفال ومعلّماً بالرصاص في مدرسة ابتدائية في الولاية، قبل أن يقتله أحد المارة.

وأكد قائد شرطة مدينة بيند، مايك كرانتز، أن المشتبه به، الذي لم يُكشف عن اسمه، اقتحم مدرسة سيلفر ريل الابتدائية في المدينة بعد ظهر الخميس، بعدما أطلق النار على أبوابها المغلقة.

وقال كرانتز إن أحد أفراد المجتمع المحلي قتل المراهق بالرصاص، بعدما "لاحقه إلى داخل المدرسة واشتبك معه". ووصلت الشرطة بعد ثلاث دقائق.

وكان الأطفال الثلاثة الذين قُتلوا يبلغون من العمر خمسة وثمانية وأحد عشر عاماً. ونُقل طفل يبلغ سبع سنوات ومعلّم يبلغ 54 عاماً إلى المستشفى في حالة حرجة. ولم يتضح ما إذا كانت للمهاجم أي صلة بالمدرسة.

وشارك مئات الأشخاص مساء الخميس في وقفة على ضوء الشموع في بيند، اجتمع خلالها أبناء المجتمع المحلي للغناء والصلاة.

وكُتبت بالطباشير على الأرض عبارات، منها "لن يتكرر هذا أبداً" و"ارقدوا بسلام"، بجوار الزهور والشموع.