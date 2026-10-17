رفضت طهران الجمعة اتهام السعودية لها بالتورط في هجمات جماعة أنصار الله على المملكة، وعرضت التوسط بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان "ترفض الجمهورية الإسلامية الإيرانية أي ادعاء بأن إيران كان لها دور في العمليات اليمنية (الحوثية)"، مجدداً عرض طهران أداء دور الوسيط بين الحوثيين والرياض.

ومساء الجمعة، أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض وتدمير أربع طائرات مسيرة وثلاثة صواريخ في مناطق متفرقة من المملكة وفوق البحر الأحمر، فيما أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن إسقاط طائرة استطلاع سعودية مسلحة في محافظة مأرب، وسط البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تركي المالكي، في بيانات نشرها عبر منصة إكس، إن قوات التحالف اعترضت ودمرت ثلاث طائرات مسيرة في المنطقة الجنوبية ومنطقة الرياض، وصاروخين مجنحين من طراز كروز فوق البحر الأحمر، إضافة إلى صاروخ باليستي أُطلق باتجاه مدينة ينبع غربي المملكة.

وكان التحالف قد أعلن، في وقت سابق من صباح الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة قال إنها أُطلقت باتجاه المنطقة الشرقية من السعودية.

ولم يقدم التحالف تفاصيل إضافية بشأن مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة أو الجهة المسؤولة عنها.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 1,292 عملية استهداف ضد مواقع عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله خلال الساعات الـ24 الماضية، ضمن عملية "فجر اليمن"، وقالت إنها أسفرت عن مقتل أو تحييد أكثر من 430 عنصراً وتدمير أو إعطاب أكثر من 100 آلية وعربة ووسيلة عسكرية.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي، إن العمليات استهدفت مواقع دفاعية وتحصينات وخنادق ومصادر نيران وتجمعات احتياطية ووسائل نقل وإمداد.