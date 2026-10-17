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لاول مرة .. شاحنة عراقية تعود من تركيا ببضائع الى الأردن

  • 17 أكتوبر 2026
  • 03:07
لاول مرة شاحنة عراقية تعود من تركيا ببضائع الى الأردن

خبرني  -  أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الجمعة، وصول شاحنة عراقية تحمل رقماً عراقياً إلى مدينة ماردين التركية، بموجب اتفاقية النقل البري الدولي "TIR"، وباستخدام دفتر مرور صادر عن الشركة العامة للنقل البري التابعة للوزارة، حيث حُمّلت بالبضائع في ماردين التركية، لتعود عبر الأراضي العراقية باتجاه العاصمة الأردنية عمّان.

وأكد المدير العام للشركة العامة للنقل البري، مرتضى كريم الشحماني، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي امتداداً للتقدم المتحقق في تفعيل الاتفاقية، بعد تسجيل أول رحلة لشاحنة عراقية باتجاه آسيا الوسطى قبل نحو شهرين، مشيراً إلى تنفيذ نحو 10 آلاف رحلة عبر الأراضي العراقية بموجب الاتفاقية حتى الآن.

وأضاف الشحماني أن تصاعد عدد الرحلات منذ حزيران/ يونيو الماضي يمثل قفزة نوعية في مسار تفعيلها، بما يوسع فرص الناقلين العراقيين ويعزز موقع العراق ممراً تجارياً يربط الشرق بالغرب.

وأوضح أن هذه النتائج تأتي في ظل اهتمام وزير النقل وهب الحسني بملف النقل العابر للحدود، والعمل على تفعيل الاتفاقيات الدولية وتطوير الإجراءات الإلكترونية وتسهيل حركة الشاحنات، بالتنسيق بين الشركة العامة للنقل البري والدائرة الفنية ونقطة الاتصال الدولية في الوزارة، بما يدعم مشاركة القطاعين العام والخاص في النقل الدولي ويعزز دور العراق في حركة التجارة الإقليمية.
 

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