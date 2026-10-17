برئاسة امرأة وبـ 31 وزيرا .. المغرب يعلن تشكيلة الحكومة الجديدة

خبرني - ترأس ملك المغرب محمد السادس -الجمعة- بالقصر الملكي في العاصمة الرباط مراسم تعيين الحكومة المغربية الجديدة التي تتألف من ائتلاف رباعي.

وعقب مراسم التنصيب، استقبل الملك المغربي أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، معلنا انطلاق مرحلة جديدة، في سابقة تاريخية لكونها المرة الأولى التي تتولى فيها امرأة رئاسة الحكومة في المملكة.

وتترأس المنصوري حكومة تتشكل من ائتلاف رباعي يضم أحزاب: "الأصالة والمعاصرة"، و"الاستقلال"، و"الاتحاد الاشتراكي"، و"التقدم والاشتراكية".

وتضم التشكيلة 31 وزيرا، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية -الخارجية والداخلية والعدل والأوقاف وإدارة الدفاع الوطني- في مناصبهم.

كذلك استُحدثت في التشكيلة الجديدة وزارة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة.

وتضم التشكيلة الجديدة 7 وزيرات، من بينهن المنصوري، في مقابل 6 نساء في حكومة سلفها عزيز أخنوش.

ائتلاف رباعي

وكانت الأحزاب الأربعة المكونة للائتلاف قد أعلنت الثلاثاء الماضي تشكيل أغلبية سياسية في البلاد، قالت إنها "ستفرز حكومة سياسية قوية من شأنها مواكبة الطموحات الساعية لبناء مغرب صاعد"، وذلك بعد مشاورات مع رئيسة الحكومة المكلّفة.

وقالت الأحزاب الأربعة -في بيان- إن هذه الأغلبية تتشكل من مكونات سياسية متقاربة فكريا وسياسيا، وتتوحد في الرؤية الإصلاحية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمت بعد مشاورات عدة قامت بها المنصوري عقب تكليفها من الملك المغربي محمد السادس.

وكان الملك المغربي قد عيّن -أواخر الشهر الماضي- منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، وكلّفها بتشكيل الحكومة الجديدة، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء المغربية.

وجاء ذلك بعد أسبوع على تصدُّر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت نسبة المشاركة فيها 38%، وهي النسبة الأدنى منذ نحو عقدين.