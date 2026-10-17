إعلام إسرائيلي: محادثات أمنية مكثفة بين واشنطن وتل أبيب بشأن إيران

خبرني - كشفت قناة "كان" الإسرائيلية، الجمعة، عن مباحثات أمنية مكثفة بين كبار القادة العسكريين في إسرائيل ونظرائهم الأمريكيين لبحث احتمالية المواجهة مع إيران.

وفي الوقت نفسه، جرت محادثات حول هذا الموضوع بين مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى ونظرائهم الأمريكيين.

وكان الجيش الأمريكي وضع خططا هجومية جديدة تتضمن إمكانية استخدام "أم القنابل" (MOAB)، وهي أقوى قنبلة غير نووية في ترسانته، ضد البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية في إيران.

وستُستخدم هذه القنبلة إذا أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باستئناف الهجمات، ويعد استخدامها تصعيدا كبيرا.

ومع ذلك تحوم الشكوك حول فعاليتها ضد أهداف محصنة تحت الأرض مثل جبل الفاس، وفقا لقناة كان.

وتُعتبر هذه القنبلة، التي تُصنّف أيضا كسلاح نفسي، مناسبة لـ"تطهير" مساحات واسعة، وقد تتسبب أيضا في وقوع إصابات بين المدنيين نتيجة للأضرار الجانبية.

ويبلغ وزن هذه القنبلة الضخمة، التي تُوصف بأنها "أم القنابل"، حوالي 9.8 أطنان، وقد استُخدمت آخر مرة في أفغانستان عام 2017.



تحرك قريب

ورغم الغموض الذي يكتنف هذه الخطط ورفض البيت الأبيض والبنتاغون التعليق، فإن ترمب كان قد صرح مؤخرا بأنه لن يشن هجوما قبل انتخابات التجديد النصفي، التي ستجرى أوائل الشهر المقبل، مضيفا أن الخطط "قيد الدراسة بعد الانتخابات".

من جانبها، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن موقف الأجهزة الأمنية هو ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها دون الانجرار إلى تصعيد لا تبرره حاجة عملياتية واضحة.

وأشارت إلى أنه لا مؤشرات على تغيير في سلوك إيران يستدعي تحركا عسكريا خلال الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة المقبلة.

ميدانيا، أكدت القناة أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعيش حالة تأهب قصوى بالتزامن مع اقتراب الانتخابات.

أما في الجانب الإيراني، فقال الرئيس مسعود بزشكيان إنه من الأفضل للولايات المتحدة التعامل مع بلاده انطلاقا من منطق الحوار بدلا من اللجوء إلى القوة، مؤكدا أن طهران لن ترضخ للضغوط الأمريكية.

كما أكد أن طهران لن ترضخ للقوة وستبقى مستعدة دوما للحوار، رغم أن الطرف الآخر يعتقد أنه قادر على حملها على الاستسلام.