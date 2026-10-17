بالفيديو .. مقاطعة خطاب ترمب في جورجيا تتحول إلى سجال مع المحتجين ووسائل الإعلام

خبرني - قاطع عدد من المحتجين خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال تجمع انتخابي في مدينة دالتون بولاية جورجيا، قبل أن يتدخل أنصاره لإخراجهم من بين الحضور، فيما وصفهم ترمب بأنهم "متظاهرون مأجورون"، واتهم جهات سياسية بدفع أموال لهم لتنظيم الاحتجاج.

وقال ترمب -خلال تعليقه على الواقعة- إن المحتجين "مدفوع لهم"، مضيفا أن عددهم لا يتجاوز شخصين أو ثلاثة، ومتهما وسائل إعلام أمريكية بالتركيز على احتجاجهم رغم محدودية عددهم.

وأضاف أن المحتجين قد يحصلون -بحسب قوله- على نحو 250 دولارا مقابل التظاهر، معتبرا أنهم يعرضون سمعتهم للتضرر ويواجهون احتمال الاعتقال. ولم يقدم في التصريحات المنقولة دليلا يؤكد اتهاماته بشأن تلقي المحتجين أموالا.

وفي المقابل، أشاد ترمب بامرأة كانت ترتدي رداء أصفر، بعدما تدخلت لإبعاد المحتجين، وقال إنها "رائعة"، معربا عن رغبته في استقدامها إلى واشنطن، ومثنيا على مبادرتها في التعامل معهم.

كما وجه ترمب انتقادات إلى خصومه السياسيين، واتهم أحد السياسيين المنتمين إلى اليسار بالوقوف وراء تمويل المحتجين، في إشارة لم يحددها بصورة واضحة في التصريحات المنقولة، متعهدا بهزيمته مجددا. وربط الرئيس الأمريكي حديثه بانتقادات لإدارة الرئيس السابق جو بايدن، قائلا إنها تسببت في ارتفاع التضخم، ومشككا في طريقة تناول وسائل الإعلام لقضايا تكاليف المعيشة.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية -في تغطيتها المباشرة للتجمع- أن المحتجين قاطعوا كلمة ترمب أمام حشد من أنصاره، فيما تدخل مؤيدون له لإبعادهم عن المكان.

وجاء التجمع في إطار تحركات ترمب لدعم مرشحي الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إذ ظهر في دالتون إلى جانب المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ مايك كولينز، وريك جاكسون المرشح لمنصب حاكم ولاية جورجيا.

وتعدّ جورجيا من الولايات المهمة في السباق الانتخابي، حيث يخوض كولينز المنافسة أمام السيناتور الديمقراطي جون أوسوف، فيما ينافس جاكسون المرشحة الديمقراطية كييشا لانس بوتومز على منصب حاكم الولاية.

ولم تتضمن التقارير المشار إليها تفاصيل مؤكدة بشأن هوية المحتجين أو مطالبهم، كما لم يتسنّ التحقق -بصورة مستقلة- من اتهامات ترمب بشأن تلقيهم أموالاً أو الجهة التي قال إنها تقف وراء تمويلهم. ولم توضح التقارير ما إن كانت قد وقعت اعتقالات على خلفية الواقعة.